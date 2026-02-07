Ejército y Policía destruyen laboratorio de cocaína en Casanare: incautan más de 580 kilos

En la operación fueron incautados más de 580 kilogramos de droga, además de miles de galones de insumos químicos y maquinaria industrial, lo que representa una afectación superior a los 36 mil millones de pesos para estructuras criminales vinculadas al Clan del Golfo.

Operativo en Orocué permitió destruir laboratorio de cocaína

En desarrollo de operaciones militares orientadas a debilitar las economías ilícitas, tropas del Grupo Guías del Casanare, en coordinación con la Policía Antinarcóticos (DIRAN) y la Fiscalía General de la Nación, ubicaron y destruyeron de manera controlada un laboratorio clandestino para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Orocué, departamento de Casanare.

La acción se desarrolló en el marco del Plan Estratégico Ayacucho Plus, que articula esfuerzos conjuntos, coordinados e interinstitucionales para combatir el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país. Gracias a labores de inteligencia y reconocimiento en terreno, las autoridades lograron neutralizar una infraestructura ilegal compuesta por ocho estructuras empleadas para la producción de estupefacientes.

Este resultado representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región durante los últimos meses, al afectar directamente la capacidad logística y financiera de organizaciones dedicadas al procesamiento y distribución de drogas ilícitas.

Incautan más de 580 kilos de cocaína listos para su distribución

Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron un total de 582 kilogramos de estupefacientes, discriminados así:

495 kilogramos de clorhidrato de cocaína

80 kilogramos de base de cocaína sólida

7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y desecado, listos para su comercialización

Cortesía Ejército Nacional

De acuerdo con fuentes oficiales, esta cantidad de droga habría alcanzado un alto valor en mercados internacionales, lo que evidencia el impacto real de la operación sobre las redes criminales involucradas.

La incautación no solo frena la circulación de sustancias ilícitas, sino que también contribuye a la protección de la salud pública, al impedir que toneladas de droga lleguen a centros urbanos dentro y fuera del país.

Destruidos miles de galones de químicos e insumos para narcotráfico

Además de la droga, en el lugar fueron incautados y destruidos 3.180 galones de insumos líquidos, entre ellos acetona, gasolina, ACPM y ácido clorhídrico, así como 960 kilogramos de insumos sólidos como carbón activado, soda cáustica, bisulfito y permanganato de potasio.

Estos elementos son fundamentales en la cadena de producción del narcotráfico, por lo que su eliminación representa una afectación directa a la capacidad operativa de los grupos criminales que operan en esta zona del país.

Las autoridades también inutilizaron equipos industriales y de ferretería utilizados en el procesamiento de alcaloides, entre ellos generadores eléctricos, prensas hidráulicas, hornos microondas, empacadoras al vacío, secadoras, filtros, tanques plásticos y moldes con la marquilla “MELISA”.

Cortesía Ejército Nacional

Golpe millonario a estructura vinculada al Clan del Golfo

Según el balance oficial, la afectación económica generada por esta operación se estima en 36.135 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 9,8 millones de dólares, lo que representa un duro golpe para un grupo delictivo organizado dedicado al narcotráfico y con presuntos vínculos con el Clan del Golfo, específicamente con la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego.

Este impacto estratégico reduce significativamente la capacidad de producción y distribución de drogas ilícitas en la región de la Orinoquía, al tiempo que fortalece el control territorial y la seguridad ciudadana en el departamento de Casanare.

Ejército y Policía refuerzan ofensiva contra economías ilícitas

El Ejército Nacional de Colombia reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para neutralizar las economías ilícitas, debilitar las organizaciones criminales y contribuir a la tranquilidad y bienestar de todos los colombianos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico, como parte de la estrategia integral para proteger la seguridad nacional y fortalecer el orden interno en las regiones más afectadas por estas dinámicas criminales.