Agencias de viajes eran la fachada de una red que traficó y abandonó a más de 200 migrantes

Durante más de un año y medio, una red dedicada al tráfico ilegal de migrantes operó a plena luz del día en el oriente colombiano, aprovechándose de la vulnerabilidad de cientos de personas que buscaban salir del país por rutas supuestamente seguras.

La estructura fue desmantelada tras una investigación de la Fiscalía, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, que permitió identificar el modus operandi y judicializar a sus principales integrantes.

La organización captaba migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos, en puntos estratégicos del área metropolitana de Cúcuta, como la terminal de transportes y sectores de Pamplonita y Los Patios, en Norte de Santander.

Intermediarios ofrecían “soluciones integrales de viaje” para llegar a países como Ecuador, Perú o Chile, presentándose como representantes de agencias de turismo legalmente constituidas.

Así operaba la red que engañaba a migrantes en la frontera con Ecuador

El engaño comenzaba con la venta de paquetes que prometían traslado terrestre en buses de turismo, alojamiento, alimentación, chips para llamadas telefónicas, acompañamiento de supuestos guías y hasta documentos que, según los vendedores, permitirían evadir controles policiales y migratorios.

Sin embargo, las autoridades establecieron que estos papeles eran falsos, vencidos o carecían de cualquier validez legal, exponiendo a los migrantes a detenciones, extorsiones y abandono.

De acuerdo con la investigación, en al menos seis eventos ilícitos plenamente documentados, la red movilizó a 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. Gran parte de los viajeros fue dejada a su suerte en zonas de frontera con Ecuador, sin recursos, sin orientación y sin haber completado siquiera la mitad del trayecto acordado.

Tres agencias de viaje eran la fachada para robar y abandonar a migrantes

Las pesquisas permitieron identificar que el negocio ilícito se sostenía mediante tres agencias de viajes, utilizadas como fachada para darle apariencia de legalidad a una actividad criminal que lucraba con la desesperación de los migrantes.

Los pagos se realizaban bajo la promesa de rutas seguras y acompañamiento permanente, un discurso que contrastaba con la realidad de abandono y riesgo a la que fueron sometidas las víctimas.

Como resultado del operativo, fueron capturados seis presuntos integrantes de la red: Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Todos fueron puestos a disposición de la justicia y presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado, teniendo en cuenta la participación de menores de edad y el abandono deliberado de las personas transportadas.

Tras la audiencia, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que uno de ellos cumplirá la medida en su lugar de residencia.