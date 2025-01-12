Más de 100 migrantes rescatados en Nariño tras ser víctimas de redes de tráfico humano

El tráfico de migrantes en la frontera colombo-ecuatoriana mantiene en vilo a las autoridades de Nariño. En los últimos dos años, más de 100 personas han sido rescatadas tras caer en redes de explotación que prometen un futuro mejor en Estados Unidos, cobrando hasta 2.000 dólares por familia.

El caso de una mujer venezolana ilustra la dimensión del problema. Después de recorrer más de 7.000 kilómetros desde su país natal hasta Chile buscando oportunidades laborales, conoció a una persona que le ofreció llevarla a Estados Unidos.

"Le ofrezco el viaje desde Ipiales, le cuesta 2.000 dólares. Nosotros nos encargamos de tramitar los permisos para viajar, usted no tiene que adelantar nada", fue el mensaje que recibió a través de contactos proporcionados por una conocida.

Mujeres engañadas y atrapadas en Ipiales

Con la esperanza de ofrecer un mejor futuro a sus hijas, una mujer, junto a su hermana y sus dos sobrinas, emprendió un viaje que les fue presentado como una oportunidad segura.

Según relató la víctima, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, les prometieron hospedaje, alimentación y todos los servicios incluidos. Tras tres días de recorrido, llegaron a Ipiales, Nariño, donde supuestamente serían trasladadas a Urabá para continuar su camino hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la promesa se transformó en una pesadilla. La mujer denunció que fueron engañadas y despojadas de su dinero, pagando 2.000 dólares por cada familia.

Sin recursos para regresar y en un entorno desconocido, se vieron obligadas a sobrevivir en hoteles, pagando por noche y dependiendo de la caridad pública para alimentar a las menores. En medio de la desesperación, la mujer confesó que, como madre soltera, tuvo que recurrir al trabajo sexual para sostener a su familia.

Pasos ilegales en Nariño: migrantes expuestos a abusos, estafas y abandono

Las autoridades han identificado 47 pasos ilegales en el departamento de Nariño, una región que comparte 393 kilómetros de frontera con Ecuador.

Estos corredores son utilizados de manera sistemática por redes de tráfico de migrantes, conocidas como "coyotes", para facilitar el tránsito irregular hacia el norte del continente. Fuentes oficiales señalaron que esta zona fronteriza se ha convertido en uno de los principales puntos de operación de estas estructuras criminales.

Los riesgos para los migrantes van mucho más allá del despojo económico. De acuerdo con las autoridades, las víctimas se enfrentan a situaciones de abuso sexual, robos, estafas y, en algunos casos, son abandonadas en rutas peligrosas. Investigadores del fenómeno advierten que durante el trayecto las condiciones pactadas inicialmente suelen cambiar: los migrantes hacen acuerdos en sus países de origen, pero una vez en tránsito, los costos se incrementan y las reglas se modifican arbitrariamente, aumentando su vulnerabilidad.