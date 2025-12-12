CANAL RCN
Colombia

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales

Reclutaban ciudadanos en República Dominicana, los traían a Colombia y les gestionaban documentos para viajar a Estados Unidos y Europa.

Red que traficaba migrantes
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
01:09 p. m.
Caen integrantes de red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como si fueran nacionales

 

 

 

Las autoridades venían siguiendo los pasos de un grupo que operaba entre Medellín y municipios de Córdoba, una organización que logró burlar instituciones estatales para entregar identidades completamente fabricadas a extranjeros que buscaban llegar a Norteamérica y Europa.

La organización utilizaba rutas alternas y cobraba miles de dólares por cada documento adulterado.

Red captaba ciudadanos en República Dominicana y los trasladaban a Colombia para sacarles documentos falsos

La Policía logró ubicar y desarticular una red dedicada al tráfico de migrantes que captaba ciudadanos en República Dominicana y los trasladaba a Colombia para tramitar de forma ilegal registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos.

El hallazgo se materializó después de una operación simultánea ejecutada en Medellín y en el municipio de Planeta Rica, en Córdoba, donde fueron detenidas tres personas señaladas de participar directamente en la estructura criminal.

La investigación avanzó en coordinación con Migración Colombia, entidad que confirmó que varios extranjeros beneficiados con estas identidades fraudulentas consiguieron salir del país utilizando documentación colombiana irregularmente obtenida.

De acuerdo con los reportes preliminares, algunos lograron llegar a destinos como Estados Unidos, España y Francia, aprovechando la supuesta autenticidad de los documentos adulterados.

¿Cómo lograron identificar los documentos falsos?

Los peritos y analistas de la DIJIN realizaron un proceso de cotejo dactiloscópico que permitió comparar 27 fotocédulas colombianas con las fichas biométricas registradas en República Dominicana.

Esa revisión técnica dejó en evidencia que las identidades no correspondían a ciudadanos colombianos, motivo por el cual la Registraduría Nacional procedió a cancelar de inmediato todos los registros involucrados.

Además, los investigadores establecieron que esta red utilizaba rutas alternas para evitar controles migratorios y no despertar sospechas.

Los desplazamientos pasaban por países como Ecuador, Perú y Brasil, lo que les permitía mover a los ciudadanos sin dejar trazabilidad en los sistemas oficiales.

Incluso, se estableció que por cada trámite fraudulento, la organización cobraba entre 3.000 y 5.000 dólares, tarifas que los migrantes pagaban con la expectativa de alcanzar territorio norteamericano o europeo con documentación falsa.

Por ahora, las autoridades continúan verificando si hay más identidades adulteradas y si existen otros implicados fuera del país, mientras avanzan los procesos judiciales contra los tres capturados.

