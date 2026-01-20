Hombre asesinó a su pareja y escondió el cuerpo por varios días en Tunja: se hizo pasar por ella

La Policía de Tunja capturó al presunto responsable del feminicidio de Érica Jimena Moreno Barón, quien desapareció el 29 de diciembre tras dejar a su hija de dos años al cuidado de sus padres.

El hombre la habría asesinado y ocultado el cuerpo durante siete días en la vivienda que compartían en el sur. Al parecer, aparentó que ella seguía viva, sin dar sospechas sobre el macabro secreto.

Cuerpo estuvo en la casa por siete días

Según las autoridades, las cámaras de seguridad fueron clave para conocer la verdad. Los más de 200 videos muestran que Moreno ingresó a su residencia el 29 de diciembre a las 5:00 p.m., siendo esta la última vez que fue vista con vida. Al parecer, ese día habría sido asesinada.

Durante los días posteriores, las grabaciones evidencian cómo el sospechoso entraba y salía de la vivienda con normalidad, incluso llevando comida a la vivienda mientras permanecían escondidos los restos.

La familia de la víctima mantuvo comunicación a través de WhatsApp durante los primeros días de enero, sin sospechar que quien respondía los mensajes era el presunto feminicida haciéndose pasar por ella.

El detalle que lo delató

No obstante, las dudas comenzaron a crecer el 4 de enero, cuando la hija de dos años de la víctima empezó a preguntar por su madre, lo que alertó a los familiares sobre la situación irregular.

Vecinos y allegados a Moreno revelaron que ya había alertado sobre violencia, dado que presuntamente había sido golpeada por el hoy capturado. Sin embargo, ella no tenía medida de protección,

La captura del señalado feminicida se produjo 15 días después de la desaparición de Moreno. Lo ubicaron en Bogotá y podría ser enviado a la cárcel en cuestión de horas con medida de aseguramiento.

Mikhail Krasnov, alcalde de la capital boyacense, destacó la captura: “En Tunja no se tolera la violencia contra las mujeres. Actuamos con firmeza para proteger sus derechos”.