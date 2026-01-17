A prisión feminicida que estranguló a una joven en Puerto Colombia

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un sujeto identificado como Álvaro Rivera.

El hombre es señalado como presunto responsable del feminicidio de Valentina Cepeda, una joven de 23 años que fue hallada sin vida al interior de su apartamento en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El crimen fue reportado en abril de 2024, cuando Rivera trasladó a la víctima hasta una clínica del municipio, asegurando que la joven se habría quitado la vida.

Según su versión inicial, Valentina fue encontrada suspendida en un columpio utilizado para la práctica de aeroyoga dentro de su vivienda.

Sin embargo, tras casi dos años de investigación, las autoridades lograron desmentir esa hipótesis. De acuerdo con los análisis realizados por el cuerpo técnico de investigación, las lesiones encontradas en el cuerpo de la joven no eran compatibles con un suicidio mediante el elemento descrito, lo que permitió avanzar en una nueva línea investigativa.

Hombre inventó que una joven se había suicidado, pero él fue quien la mató

El informe de la policía judicial señala que, tras una discusión, el hoy imputado habría agredido físicamente a la víctima y, aprovechando sus conocimientos en jiu-jitsu, le habría aplicado una llave de estrangulamiento que le causó la muerte.

Luego de su captura, un juez de Barranquilla le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.