CANAL RCN
Colombia

Revelan escabrosos detalles sobre misterioso asesinato de informante del FBI en Medellín

Ryan Wedding pasó de participar en unas olimpiadas de invierno a ser una versión moderna de ‘El Chapo’ o Pablo Escobar.

Foto: Policía del Valle de Aburrá.
Foto: Policía del Valle de Aburrá.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
06:36 p. m.
El 23 de enero de 2026, las autoridades capturaron en México a Ryan Wedding, un conocido exatleta que decidió encaminarse por el camino del narcotráfico.

Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que asesinaron a testigo del FBI en Medellín
Wedding se hizo famoso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 celebrados en Salt Lake City, Estados Unidos. Representó a Canadá en la categoría eslalon gigante paralelo masculino de snowboarding, quedando en la posición 24.

¿Quién es Ryan Wedding?

No se volvió a saber nada de él hasta 2006, cuando hicieron un allanamiento en una propiedad donde presuntamente había cultivado grandes cantidades de marihuana. En 2010, lo declararon culpable por intentar comprarle cocaína a un agente de Estados Unidos, por lo que recibió una condena de cuatro años tras las rejas.

Este hombre pasó de ser deportista profesional a un peligroso narcotraficante; tanto así que el FBI lo colocó en la lista de los diez fugitivos más buscados y dispuso de 15 millones de dólares de recompensa. En el mundo criminal, se hace llamar por varios alias: ‘El Jefe’, ‘Giant’, ‘Public Enemy’, ‘James Conrad King’ y ‘Jesse King’.

Fue la mente detrás de una red transnacional que operó en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Aparte del envío de toneladas de cocaína, lo señalan por varios asesinatos y tener vínculos con el cartel de Sinaloa.

Sicarios de La Oficina habrían asesinado al testigo del FBI

Ha sido tal el emporio a su nombre, que las propias autoridades lo han catalogado como una versión moderna de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar.

CBC reveló en las últimas horas uno de los crímenes que presuntamente cometió. En 2023, una pareja proveniente de la India fue asesinada en el norte de Toronto bajo órdenes del narcotraficante.

La extravagante recompensa de EE. UU. por ubicación de exdeportista olímpico y narco canadiense
Al parecer, Wedding contrató a una estructura que estuvo vinculada al cartel de Medellín para que rastreara los celulares de las víctimas. También habría pedido que las secuestraran y torturaran.

Por otro lado, CBC afirmó que el exatleta estuvo detrás del asesinato de Jonathan Acevedo – García, quien luego de estar vinculado al narcotráfico se volvió informante del FBI.

El exatleta supuestamente ofreció cinco millones de dólares. El crimen se efectuó en Medellín y el agente infiltrado recibió cinco disparos mientras almorzaba. Se cree que Wedding habló con el mismo grupo que asesinó a la pareja y que, de acuerdo a las pesquisas, habría sido La Oficina de Envigado.

