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Fugitivo fue sorprendido tomando cerveza en un bar de Bogotá: ¿Cómo lo descubrieron?

El hombre tiene una circular azul de Interpol y una orden de captura vigentes.

Tenía circular azul de Interpol y lo capturaron en Bogotá.
Tenía circular azul de Interpol y lo capturaron en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 20 de 2026
11:01 a. m.
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Los uniformados de la Policía estaban recorriendo los alrededores del barrio San Felipe en la localidad de Barrios Unidos. Las labores eran rutinarias de registro y control en los locales, pero terminó con un hallazgo contundente.

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Una persona alertó que un grupo de hombres tenía actitud sospechosa en uno de los bares. Tras el llamado, se llevó a cabo una inspección y uno de los presentes no tenía el documento de identidad.

¿De qué lo acusan?

La sorpresa llegó al momento de conocer sus antecedentes: este hombre de 45 años tenía vigente una circular azul de Interpol y una orden de captura por concierto para delinquir y trata de personas. Desde el año pasado lo están buscando.

En cuanto a estos delitos, se cree que él es la mente detrás de varios bares que, por medio de engaños, obliga a mujeres extranjeras y menores de edad a ser explotadas sexualmente.

Al parecer, le saca provecho a la necesidad y les ofrecería ofertas de trabajo falsas. Al final, las víctimas terminan sometidas en los bares conocidos como Rosquillas.

De acuerdo con Interpol, las notificaciones azules tienen como propósito obtener más información sobre una persona, concretamente en cuanto a dar con su ubicación y posibles antecedentes criminales. Es de menor categoría que las rojas.

Alarmas por trata de personas en Bogotá

La trata de personas es uno de los crímenes que más preocupan a las autoridades. A mediados de enero de este año, el concejal Julián Sastoque alertó que en 2025 hubo un aumento del 30 %, a tal punto de alcanzar las cifras más altas de los últimos 15 años.

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Comparando el balance con 2024, el incremento fue de 79 a 103 casos, de acuerdo con los registros del Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía.

Desde 2009, ningún año había cerrado con más de 100 reportes, siendo 2013 el de menor cantidad (3) y 2024 el que tenía el récord.

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