Caso Yulixa Toloza evidencia falta de control estatal sobre clínicas clandestinas en Colombia

El caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue encontrado tras someterse a un procedimiento estético en condiciones irregulares, ha reavivado el debate sobre la falta de control estatal a clínicas clandestinas y centros de estética que realizan procedimientos médicos sin autorización.

Al respecto, el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo reveló, en La Mesa Ancha de Noticias RCN, que trabajó durante cuatro años en un proyecto de ley para regular estas prácticas, pero la iniciativa "se quedó estancado por falta de trámite" debido al "lobby de muchos médicos que no lo quieren, que hacen ese tipo de procedimientos, que son médicos generales".

Al trabajar en el proyecto, Salcedo diferenció dos caras de la misma moneda: las clínicas de garaje, operadas por médicos generales sin equipamiento adecuado para emergencias, y los centros estéticos que "no están autorizados para hacer ese tipo de procedimientos" pero realizan cirugías.

"Yo creo que las secretarías de salud tienen que ir más allá, tienen que investigar porque esos centros estéticos hacen publicidad, se montan en las redes, sacan paquetes promocionales", cuestionó el congresista.

El caso de Yulixa es una alerta sobre la violencia en contra de las mujeres en Colombia:

De otro lado, el analista político Alejandro Salas identificó tres dimensiones del problema: la configuración de posibles delitos como homicidio culposo y desaparición forzada, la necesidad de acceso a servicios de salud de calidad, y la falta de vigilancia y control estatal.

"Esas clínicas se promocionan, hacen propaganda, tienen varios clientes. ¿Dónde está la autoridad diciendo: aquí no se puede?", comentó, bajo la misma línea que Salcedo.

El caso también genera una alerta sobre la violencia contra las mujeres en Colombia, después de que apareciera el cadáver de otra mujer en un río, durante la búsqueda de Yulixa.

En respuesta, Salas propuso crear un sistema integrado de protección a la mujer para evitar la revictimización, citando como ejemplo una propuesta de la senadora Paloma Valencia que busca "una integración y una integralidad del sistema de protección de la mujer" para atender las violencias "en un solo escenario, en un solo ecosistema".