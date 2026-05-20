Comerciantes en Bogotá están preocupados por el ‘terror de las tiendas’: cuatro robos en una semana

La inseguridad tiene bajo alerta a los comerciantes en la localidad de Suba, occidente de Bogotá. Resulta que un mismo ladrón ha estado detrás de al menos cuatro robos ocurridos en un mes.

Cristian Garzón, uno de los afectados, contó cómo es el modus operandi del ladrón: “Esa persona ingresa haciendo como si tuviese un arma, se llevó a la chica que trabaja con nosotros a la parte de atrás y nos hurtó varias cosas”. El hurto se dio en un establecimiento de ropa.

¿Cómo opera este ladrón?

Las cámaras grabaron con detalle otro crimen, el cual ocurrió pasadas las 7:25 p.m. del lunes 18 de mayo. El ladrón vestía una chaqueta roja con detalles blancos, pantalón beige y zapatos negros.

Durante todo el robo, nunca se quitó el casco. En video quedó el momento en el que, ante las amenazas, la mujer desocupó la caja registradora y le entregó el dinero. Posteriormente, salió caminando como si nada hubiese pasado y emprendió la huida en una motocicleta.

“La Policía nos ha hecho el acompañamiento, pero la persona no ha sido atrapada en el acto y eso nos ha dificultado eso (…) Paga más robar que trabajar y somos muchos los que sufrimos”, precisó Garzón, quien le pidió a las autoridades brindar las garantías de seguridad.

¿Qué dicen las cifras sobre el robo a comercios?

Los robos a comercio han tenido una leve caída en lo corrido del año. Enero cerró con 388 reportes, febrero siguió con 326, marzo culminó en 352 y el registro más reciente en abril fue de 266. En el primer cuatrimestre del año, entonces, se presentaron 1.332 hurtos, un balance menor que el mismo periodo de 2025.

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Adicionalmente, los informes de la Secretaría de Seguridad permiten conocer en qué momento ocurrieron la mayor cantidad de casos. Los hurtos se dieron principalmente en las tardes de los jueves y sábados.