CANAL RCN
Colombia Video

Comerciantes en Bogotá están preocupados por el ‘terror de las tiendas’: cuatro robos en una semana

Este hombre intimida a los trabajadores y en cuestión de segundos se lleva el dinero.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
09:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad tiene bajo alerta a los comerciantes en la localidad de Suba, occidente de Bogotá. Resulta que un mismo ladrón ha estado detrás de al menos cuatro robos ocurridos en un mes.

Delincuente robó una motocicleta en plena Circunvalar, trató de escapar al verse rodeado, pero no lo logró
RELACIONADO

Delincuente robó una motocicleta en plena Circunvalar, trató de escapar al verse rodeado, pero no lo logró

Cristian Garzón, uno de los afectados, contó cómo es el modus operandi del ladrón: “Esa persona ingresa haciendo como si tuviese un arma, se llevó a la chica que trabaja con nosotros a la parte de atrás y nos hurtó varias cosas”. El hurto se dio en un establecimiento de ropa.

¿Cómo opera este ladrón?

Las cámaras grabaron con detalle otro crimen, el cual ocurrió pasadas las 7:25 p.m. del lunes 18 de mayo. El ladrón vestía una chaqueta roja con detalles blancos, pantalón beige y zapatos negros.

Durante todo el robo, nunca se quitó el casco. En video quedó el momento en el que, ante las amenazas, la mujer desocupó la caja registradora y le entregó el dinero. Posteriormente, salió caminando como si nada hubiese pasado y emprendió la huida en una motocicleta.

“La Policía nos ha hecho el acompañamiento, pero la persona no ha sido atrapada en el acto y eso nos ha dificultado eso (…) Paga más robar que trabajar y somos muchos los que sufrimos”, precisó Garzón, quien le pidió a las autoridades brindar las garantías de seguridad.

¿Qué dicen las cifras sobre el robo a comercios?

Los robos a comercio han tenido una leve caída en lo corrido del año. Enero cerró con 388 reportes, febrero siguió con 326, marzo culminó en 352 y el registro más reciente en abril fue de 266. En el primer cuatrimestre del año, entonces, se presentaron 1.332 hurtos, un balance menor que el mismo periodo de 2025.

Atracos en Engativá aumentan por el robo de luminarias y cableados en los parques
RELACIONADO

Atracos en Engativá aumentan por el robo de luminarias y cableados en los parques

Adicionalmente, los informes de la Secretaría de Seguridad permiten conocer en qué momento ocurrieron la mayor cantidad de casos. Los hurtos se dieron principalmente en las tardes de los jueves y sábados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Principal articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado a 21 años de prisión

Asesinatos en Bogotá

¿Qué pasará con los presuntos asesinos de Yulixa Toloza? Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos

Animales

Envían a la cárcel a influencer por maltratar animales: en estas condiciones los tenía

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar en Colombia tocó su nivel más alto en dos meses: así abrió HOY 20 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 20 de mayo de 2026.

Bogotá

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia reaccionó al caso Yulixa Toloza: dejó esta reflexión

El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado el martes 19 de mayo, en Apulo, Cundinamarca.

Bolivia

Bolivia expulsa a la embajadora colombiana Elizabeth García: estos son los motivos

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Etapa 11 del Giro de Italia 2026: Siga en directo la fracción con Egan Bernal

Barranquilla

Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla