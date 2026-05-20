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Precio del dólar en Colombia tocó su nivel más alto en dos meses: así abrió HOY 20 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 20 de mayo de 2026.

Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 20 de 2026
08:28 a. m.
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El precio del dólar en Colombia, según el análisis del Banco de la República, abrió este 20 de mayo de 2026 en 3.760,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado que se reportó fue de 3.796,87 pesos, lo que indica que, respecto a la del día anterior (19 de mayo de 2026), subió 0.09 pesos y alcanzó su nivel más alto en aproximadamente dos meses.

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Y es que, de acuerdo con el registro histórico, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del miércoles 4 de marzo de 2026, cuando llegó a 3.797,64 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 20 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con el miércoles de la semana pasada (13 de mayo de 2026), tuvo un aumento de 21.8 pesos.

Además, realizando el comparativo con la TRM del mismo día del mes anterior (20 de abril de 2026), el incremento fue de 203.73 pesos, que equivalen al 5.67 %.

Por otra parte, al revisar la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, se identificó un ascenso de 39.79 pesos, que representan un 1.06 %.

Y, por último, respecto a la TRM de hace un año (20 de mayo de 2025), hubo una disminución de 371.16 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así están las tasas para compra y venta

Tras el precio de apertura y la Tasa Representativa del Mercado de este 20 de mayo de 2026, se han identificado la siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.
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