Capturan en flagrancia a hombre con más de 7 kilos de pasta base de coca en Guaviare

En el marco de las operaciones militares adelantadas contra el narcotráfico, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba una considerable cantidad de sustancias ilícitas en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare.

Ejército capturó a sujeto con más de 7 kilos de pasta base de coca

“Durante el procedimiento, los soldados interceptaron a un sujeto que llevaba consigo una sustancia que, por sus características físicas, se asemejaba a pasta base de coca, con un peso aproximado de 7 kilos. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de adelantar los actos judiciales correspondientes”, detalló el Ejército.

“En #Guaviare, tropas de @Ejercito_Div4 en coordinación con la @PoliciaColombia capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba más de 7 kilos de pasta base de coca en el municipio de Calamar. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Este resultado refleja el esfuerzo conjunto contra las economías ilícitas que afectan la seguridad en el suroriente del país”, indicó el Ejército en su cuenta oficial de X.