CANAL RCN
Colombia

Capturan en flagrancia a hombre con más de 7 kilos de pasta base de coca en Guaviare

De acuerdo con el informe oficial, durante el procedimiento los uniformados interceptaron al sujeto que llevaba consigo un paquete con una sustancia sospechosa.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de las operaciones militares adelantadas contra el narcotráfico, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba una considerable cantidad de sustancias ilícitas en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare.

Cayó en Tunja alias Camilo, reconocido expendedor de droga
RELACIONADO

Cayó en Tunja alias Camilo, reconocido expendedor de droga

Ejército capturó a sujeto con más de 7 kilos de pasta base de coca

De acuerdo con el informe oficial, durante el procedimiento los uniformados interceptaron al sujeto que llevaba consigo un paquete con una sustancia que, por sus características, correspondía a pasta base de coca, con un peso aproximado de siete kilogramos.

“Durante el procedimiento, los soldados interceptaron a un sujeto que llevaba consigo una sustancia que, por sus características físicas, se asemejaba a pasta base de coca, con un peso aproximado de 7 kilos. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de adelantar los actos judiciales correspondientes”, detalló el Ejército.

El detenido y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que se adelante el proceso judicial correspondiente.

“En #Guaviare, tropas de @Ejercito_Div4 en coordinación con la @PoliciaColombia capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba más de 7 kilos de pasta base de coca en el municipio de Calamar. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Este resultado refleja el esfuerzo conjunto contra las economías ilícitas que afectan la seguridad en el suroriente del país”, indicó el Ejército en su cuenta oficial de X.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Esta fue la última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón que falleció

Caldas

Imputan cargos por hurto en caso que dejó muerto al magistrado Álvaro Restrepo

CNE

Abecé de lo que ocurre con el Pacto Histórico, su consulta y la decisión del CNE sobre uso del logo

Otras Noticias

Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC sancionó por más de $8.000 millones a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor

La SIC castigó a cinco equipos del fútbol colombiano y a la Dimayor: las razones detrás de la millonaria multa.

Karol G

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

La antioqueña compartió fotografías inéditas y un inspirador mensaje previo a su presentación en el importante escenario.

Venezuela

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios