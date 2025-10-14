CANAL RCN
Colombia

Cayó en Tunja alias Camilo, reconocido expendedor de droga

El sospechoso fue sorprendido con una importante cantidad de droga lista para su comercialización.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
03:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un hombre identificado como alias Camilo, presunto distribuidor de estupefacientes en la capital boyacense.

Cronología del engaño: así opera red de mujeres que droga y roba a sus víctimas en bares de Bogotá
RELACIONADO

Cronología del engaño: así opera red de mujeres que droga y roba a sus víctimas en bares de Bogotá

La Policía capturó a alias Camilo, ¿Quién es?

El operativo, liderado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio San Ignacio, donde el sospechoso fue sorprendido con una importante cantidad de droga lista para su comercialización.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 5.300 gramos de marihuana, 627 gramos de bazuco, 263 gramos de clorhidrato de cocaína y 170 gramos de base de coca, además de dos teléfonos móviles con los que, al parecer, coordinaba las entregas.

Según las investigaciones, las sustancias incautadas habrían sido distribuidas en parques, barrios residenciales y zonas cercanas a instituciones educativas de Tunja, con un valor estimado en más de 45 millones de pesos.

En total, se logró evitar la circulación de más de 6.400 dosis de drogas en las calles de la ciudad.

Cayó reconocido expendedor de droga de Tunja

Alias Camilo presenta antecedentes judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.

Delincuentes le hurtaron 10 cajas a un hombre en Bogotá: lo que tenían en su interior estaba avaluado en $16 millones
RELACIONADO

Delincuentes le hurtaron 10 cajas a un hombre en Bogotá: lo que tenían en su interior estaba avaluado en $16 millones

Tras su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que esta acción se suma a los 194 operativos exitosos realizados durante el año contra el microtráfico en Tunja, logros alcanzados en gran parte gracias a la colaboración ciudadana a través de la línea 123 y los números de contacto de las patrullas de vigilancia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Gran donatón en Antioquia busca recolectar alimento para más de cuatro mil animales

Superintendencia de Salud

Giovanny Rubiano renuncia a la Supersalud luego de ausentarse a un debate en el Congreso

Álvaro Uribe

Tribunal Superior tiene lista la decisión en segunda instancia sobre caso de Álvaro Uribe

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia vs. Canadá en vivo por La Suplente: vea en directo el duelo amistoso previo al Mundial

Vea Colombia vs. Canadá en vivo por La Suplente. Duelo de preparación clave por la Fecha FIFA en New Jersey.

Educación

Calendario escolar de 2026: Ministerio de Educación publicó fechas clave y requisitos

El Ministerio de Educación definió las fechas y requisitos del calendario escolar 2026. Conoce los plazos, semanas lectivas y ajustes permitidos.

Medio oriente

El ejército israelí afirma que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de más rehenes

Masterchef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el eliminado y no ingresaría al Top 10 de MasterChef Celebrity

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social