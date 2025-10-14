Cayó en Tunja alias Camilo, reconocido expendedor de droga

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un hombre identificado como alias Camilo, presunto distribuidor de estupefacientes en la capital boyacense.

La Policía capturó a alias Camilo, ¿Quién es?

El operativo, liderado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio San Ignacio, donde el sospechoso fue sorprendido con una importante cantidad de droga lista para su comercialización.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 5.300 gramos de marihuana, 627 gramos de bazuco, 263 gramos de clorhidrato de cocaína y 170 gramos de base de coca, además de dos teléfonos móviles con los que, al parecer, coordinaba las entregas.

Según las investigaciones, las sustancias incautadas habrían sido distribuidas en parques, barrios residenciales y zonas cercanas a instituciones educativas de Tunja, con un valor estimado en más de 45 millones de pesos.

En total, se logró evitar la circulación de más de 6.400 dosis de drogas en las calles de la ciudad.

Cayó reconocido expendedor de droga de Tunja

Alias Camilo presenta antecedentes judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.

Tras su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que esta acción se suma a los 194 operativos exitosos realizados durante el año contra el microtráfico en Tunja, logros alcanzados en gran parte gracias a la colaboración ciudadana a través de la línea 123 y los números de contacto de las patrullas de vigilancia.