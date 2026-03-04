VIDEO | Familia madrugó para viajar y terminó encañonada y robada por hombres armados en Bogotá

En horas de la madrugada, específicamente a las 4:31 de la mañana, en el sector de La Asunción, localidad de Puente Aranda, una familia fue sorprendida por cinco delincuentes armados cuando salía de su vivienda.

El caso ocurre en medio de un panorama preocupante, pues este año ya se registran 381 hurtos de vehículos, pese a que apenas han transcurrido dos meses. Eso significa que, en promedio, seis carros son robados cada día en Bogotá.

De hecho, Puente Aranda es una de las zonas donde más se reporta este delito.

Video: hombres armados robaron a familia que salía de viaje en Puente Aranda, Bogotá

Según el registro en video, la familia había madrugado para salir de viaje. En esta zona residencial, donde cada vivienda cuenta con su garaje y los vecinos suelen salir en horas de la madrugada rumbo a sus trabajos o desplazamientos, los delincuentes llegaron justo cuando el vehículo estaba por salir.

En cuestión de segundos, cinco hombres armados interceptaron el carro. Dentro del automotor iban menores de edad, quienes quedaron atemorizados mientras se desarrollaba el asalto.

La acción fue rápida. El video evidencia cómo los delincuentes actúan de manera coordinada y en grupo.

Habitantes en Puente Aranda reportan robos constantes en el sector

Habitantes del sector aseguran que no es un hecho aislado. Pablo Castelblanco, líder comunitario, explicó que esta modalidad es frecuente en la localidad.

Total, siempre pasa esto acá en la localidad de Puente Aranda. Un año, dos años, casi 20 años, infortunadamente la localidad por ser una localidad central hay muchas salidas para el norte, para el oriente, para el sur. Se presta para este tipo de cosas. Seguramente que hay un estudio previo por parte de los delincuentes y a su vez, obviamente, que acechan a la comunidad, a los propietarios de los vehículos.

Según su testimonio, la ubicación estratégica de la localidad facilita la huida hacia distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo operan las bandas que están robando vehículos en Bogotá?

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año han sido capturadas 23 personas por hurto de vehículos en Bogotá. Las bandas que operan en este delito actúan principalmente en la madrugada y utilizan carros con placas alteradas o robadas.

Guillermo Rivera, experto en seguridad y defensa, explicó que una de las modalidades más comunes es el llamado “factor oportunidad”.

Las modalidades son, el factor oportunidad representa casi el 50% de los casos. Ocurre principalmente en semáforos, ingresos a garajes o mediante encerronas para bloquear el paso.

En este caso, el ataque ocurrió justo cuando la familia salía del garaje.

Por su parte, el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Julio Botero, señaló:

Hemos venido reduciendo estos delitos en un 28%, representado en 145 casos menos comparativo con el año 2025.

A pesar de esa reducción reportada, las cifras siguen siendo altas y la percepción de inseguridad persiste, especialmente en sectores residenciales donde los delincuentes acechan en horarios de poca circulación.

Finalmente, las autoridades reiteran el llamado a no acceder a pagos ni a extorsiones y a denunciar cualquier hecho para que se inicien las investigaciones correspondientes.