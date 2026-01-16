CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Avalancha se llevó un puente en segundos y dejó incomunicado a un municipio del norte del Valle del Cauca

Las lluvias provocaron una avenida torrencial que destruyó el puente de Los Chorritos, en zona rural de El Águila.

Valentina Bernal

enero 16 de 2026
09:34 a. m.
En las últimas horas, las precipitaciones intensas registradas en el departamento del Valle del Cauca desencadenaron una grave emergencia que dejó serias afectaciones en la infraestructura.

Uno de los hechos más críticos se presentó en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial provocó el colapso de un puente clave para la movilidad y el abastecimiento de la población.

La emergencia fue registrada en video por habitantes del sector, quienes alcanzaron a captar el momento exacto en el que la fuerza del agua terminó arrasando con la estructura.

Video captó la avalancha que se llevó un puente en el norte del departamento del Valle del Cauca

En las imágenes se observa cómo el caudal del río crece de manera acelerada. En un primer momento, el agua avanzaba con fuerza, pero aún no alcanzaba la altura del puente.

Sin embargo, segundos después, una avalancha de mayor magnitud desciende, sobrepasa la estructura y termina por derrumbarla completamente.

La fuerza del agua fue tal que incluso las personas que grababan desde un punto distante estuvieron a punto de retirarse del lugar, debido a que el caudal seguía aumentando de manera constante.

¿Cuál fue el puente que quedó destruido tras una avalancha?

El puente colapsado está ubicado en el sector conocido como Los Chorritos, una zona rural del municipio de El Águila.

Esta infraestructura era fundamental para la comunicación entre este municipio del norte del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda.

Tras el colapso, los habitantes quedaron incomunicados, ya que por esta vía realizan gran parte de su tránsito para el acceso a alimentos y otras necesidades básicas.

La situación obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas inmediatas y, debido al riesgo que generó la avenida torrencial, se ordenó la evacuación de varias familias que habitan en el sector de Villanueva.

Sobre la gravedad de la emergencia, el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, señaló:

Esta situación afecta totalmente la comunicación entre el departamento del Valle y el departamento de Risaralda, especialmente desde el municipio de El Águila. Las autoridades y organismos de socorro, debido a esto, ordenaron la evacuación de unas familias en el sector de Villanueva.

De momento, las autoridades y los organismos de socorro continúan atentos a la evolución de la emergencia, mientras persisten las lluvias.

