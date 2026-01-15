VIDEO | Pánico por violento atraco en Bogotá: robaron a clientes y empleados con armas

Un violento asalto a mano armada en un local de comida china en el sur de Bogotá quedó grabado en video. Los clientes y trabajadores fueron sometidos a minutos de terror.

Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes ingresaron al restaurante en el barrio Primavera y amenazaron con armas a los presentes. El robo se dio pasadas las 7:00 p.m. del lunes 12 de enero.

Ladrones escaparon como si nada hubiese pasado

Fue tal el pánico que un comensal se vio obligado a esconderse en uno de los baños, mientras que los menores de edad que se encontraban en el establecimiento, junto a otras víctimas, fueron desplazados a la parte trasera.

Los delincuentes, identificados como extranjeros, despojaron a clientes y trabajadores de sus pertenencias. Además, se llevaron una motocicleta. Tras lograr su cometido, abandonaron el sitio como si nada hubiese pasado.

Gracias a los videos, se tienen detalles de las características de los ladrones. Uno vestía chaleco oscuro con camisa clara, gorra negra y jeans. El segundo tenía una gorra negra, suéter blanco y pantaloneta. Por último, el tercero estaba vestido con saco rojo de capota y pantaloneta. Después llegó el cuarto, quien tenía una chaqueta azul oscura y jeans.

Balance de seguridad en 2025

Por su parte, los afectados les pidieron a las autoridades reforzar la seguridad en el sector, dado el aumento en los robos de esta índole.

La Alcaldía de Bogotá entregó el balance de seguridad de 2025. Destacó que nueve de los 11 delitos catalogados como de alto impacto reflejaron una caída.

Hurtos a personas, a comercio, a residencias, a entidades financieras, a automotores, a motocicletas, homicidios, extorsiones y delitos sexuales: estos fueron los crímenes que fueron a la baja. Los únicos que aumentaron fueron violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Particularmente con el hurto a comercio, las localidades con más casos fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Chapinero.