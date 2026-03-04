Capturan en Villa del Rosario a alias Moisés, presunto integrante del Tren de Aragua

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de alias Moisés, presunto integrante del grupo delincuencial Tren de Aragua en Villa del Rosario, Norte de Santander, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio La Parada, tras información suministrada por fuente humana que alertó sobre la presencia de un hombre armado en el sector.

El detenido fue identificado como Moisés Petit Herrera, quien al momento de su captura portaba un revólver calibre 38 milímetros y munición. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el hombre “habría llegado a Villa del Rosario con la intención de ejecutar un homicidio”, presuntamente en cumplimiento de órdenes de la estructura criminal.

Operativo y judicialización de alias Moisés

Tras ser informado de sus derechos, alias “Moisés” fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y puesto a disposición de la autoridad competente.

Luego de las audiencias preliminares, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario, mientras avanzan las investigaciones sobre sus posibles vínculos con homicidios selectivos en la región.

Policía refuerza acciones contra la delincuencia

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta destacó el trabajo de los uniformados: “Detrás de estas capturas hay un trabajo técnico, sostenido y valiente de nuestros uniformados, que hoy permite la judicialización de este presunto delincuente y evita que se enlute una familia del área metropolitana. Seguiremos golpeando sin descanso a quienes pretendan sembrar miedo en nuestra ciudad”.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita combatir la delincuencia, recordando que pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 o al número de la zona de atención más cercana, con absoluta reserva de su identidad.