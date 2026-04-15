Estas son las hipótesis detrás del voraz incendio en Santa Marta tras explosión de tubería de gas

En el sector de Aeromar, en Santa Marta, se registró la explosión de una tubería de gas que derivó en un incendio de gran magnitud.

Aunque la emergencia fue controlada tras varias horas, ahora la atención se centra en esclarecer qué originó el siniestro.

¿Cómo se desató el voraz incendio en Santa Marta?

El incidente comenzó hacia las ocho de la noche con la explosión de una tubería de gas, lo que desató un incendio de grandes proporciones.

Las llamas alcanzaron más de 20 metros de altura, mientras los habitantes temían que el fuego se extendiera hacia zonas cercanas, incluyendo la Troncal del Caribe y el aeropuerto de la ciudad.

Durante más de cuatro horas, organismos de socorro trabajaron para contener la emergencia, que solo pudo ser controlada pasada la medianoche tras el cierre de las válvulas del sistema. Aunque no se reportaron víctimas, sí se registraron daños en la estructura de una vivienda aledaña.

En medio del caos, los residentes tuvieron que evacuar rápidamente. Así lo relató Jean Carrillo, habitante del sector:

Tuvimos que salir corriendo porque el fogaje no nos dejaba quietos. Todos desesperados, porque no sabían para dónde coger.

¿Qué ocasionó el incendio en Santa Marta tras explosión de tubería de gas?

Ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué provocó la explosión. Una de las principales hipótesis apunta a una posible imprudencia en la zona.

Según explicó Eduardo Imitola, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta:

Nos informan que estaban haciendo una quema en el lugar donde pasa una tubería. Ya se hicieron las respectivas investigaciones y se le hicieron las recomendaciones para evitar que se lleguen presentando este tipo de emergencia.

Mientras se esclarecen los hechos, también se conoció que la emergencia no afectará el suministro de gas natural, de acuerdo con lo informado por Gases del Caribe.

No obstante, las llamas si dañaron varias fibras ópticas que pasan por el sector, especialmente las que conectan zonas turísticas, generando afectaciones en las comunicaciones.