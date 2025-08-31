Capturan a hombre que intentó asesinar a una mujer y amenazó a sus hijas en Bogotá

En las últimas horas, la Sijin de la Policía capturó en Bogotá a un hombre que presuntamente cometió un intento de feminicidio en San Cristóbal.

El crimen presuntamente ocurrió dos veces. La primera vez fue el 6 de agosto, cuando el hoy capturado, al parecer, ingresó de manera violenta a la casa de la víctima. Se cree que rompió los vidrios y mediante el uso de una pistola, amenazó de muerte a una de las hijas.

Dos crímenes cometidos en agosto

A los pocos días, el 13 de agosto, el hombre golpeó a la mujer con la cacha de un arma. Esto se habría dado cerca al colegio Moravia Sur Oriental de San Cristóbal. Así como el suceso anterior, amenazó de muerte a una de las menores.

Luego de verificar su identidad, se supo que tiene ocho antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto agravado. Se espera que en las próximas horas, un juez le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades capturaron al hombre cuando estaba en el Cementerio Central.

Feminicidios en Bogotá: esto dicen las cifras

Cifras de la Secretaría de la Mujer apuntan que entre enero y junio de 2025 (el primer semestre), ocurrieron 10 feminicidios en Bogotá. De todos los meses, febrero fue el más violento, dado que tres ocurrieron en ese tiempo.

Los crímenes se presentaron en Usaquén (una víctima de 17 años), San Cristóbal (dos víctimas de 22 y 25 años), Ciudad Bolívar (tres víctimas de 26, 40 y 65 años), Bosa (dos víctimas de 35 y 42 años) y Kennedy (dos víctimas de 65 años).

De la mano con este asunto, Medicina Legal reveló que en el primer semestre del año, las valoraciones por riesgo de feminicidio con nivel extremo aumentaron un 26%, pasando de 474 a 597 casos. Cuatro de cada cinco valoraciones fueron en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa.