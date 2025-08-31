CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a hombre que intentó asesinar a una mujer y amenazó a sus hijas en Bogotá

Este hombre tiene antecedentes por violencia intrafamiliar.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Sijin de la Policía capturó en Bogotá a un hombre que presuntamente cometió un intento de feminicidio en San Cristóbal.

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín
RELACIONADO

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín

El crimen presuntamente ocurrió dos veces. La primera vez fue el 6 de agosto, cuando el hoy capturado, al parecer, ingresó de manera violenta a la casa de la víctima. Se cree que rompió los vidrios y mediante el uso de una pistola, amenazó de muerte a una de las hijas.

Dos crímenes cometidos en agosto

A los pocos días, el 13 de agosto, el hombre golpeó a la mujer con la cacha de un arma. Esto se habría dado cerca al colegio Moravia Sur Oriental de San Cristóbal. Así como el suceso anterior, amenazó de muerte a una de las menores.

En memoria de Nancy Mestre, radican proyecto de ley para que el delito de feminicidio no prescriba
RELACIONADO

En memoria de Nancy Mestre, radican proyecto de ley para que el delito de feminicidio no prescriba

Luego de verificar su identidad, se supo que tiene ocho antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto agravado. Se espera que en las próximas horas, un juez le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades capturaron al hombre cuando estaba en el Cementerio Central.

Feminicidios en Bogotá: esto dicen las cifras

Cifras de la Secretaría de la Mujer apuntan que entre enero y junio de 2025 (el primer semestre), ocurrieron 10 feminicidios en Bogotá. De todos los meses, febrero fue el más violento, dado que tres ocurrieron en ese tiempo.

Los crímenes se presentaron en Usaquén (una víctima de 17 años), San Cristóbal (dos víctimas de 22 y 25 años), Ciudad Bolívar (tres víctimas de 26, 40 y 65 años), Bosa (dos víctimas de 35 y 42 años) y Kennedy (dos víctimas de 65 años).

De la mano con este asunto, Medicina Legal reveló que en el primer semestre del año, las valoraciones por riesgo de feminicidio con nivel extremo aumentaron un 26%, pasando de 474 a 597 casos. Cuatro de cada cinco valoraciones fueron en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Víctima contó que hay una nueva modalidad de robo de carros en Bogotá: ocurre en pocos minutos

Miguel Uribe

María Claudia Tarazona reapareció con emotivo mensaje: "El mal destruye lo más sagrado"

Bogotá

Sorprendieron a ladrón robando el diezmo de una iglesia en Bogotá: ¿Cuánto dinero era?

Otras Noticias

Nequi

Nequi y la nueva función que impedirá que se le 'pierda' la plata en su cuenta

Los usuarios ahora tienen una nueva opción disponible en la billetera digital con más usuarios en Colombia.

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta a España tras la novena etapa

Egan Bernal salió del top 10 de la clasificación general y ahora tendrá la esperada jornada de descanso para recuperar fuerzas.

Latinoamérica

Los ejércitos más poderosos de Latinoamérica y la marcada diferencia con el de Estados Unidos

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá

Salud mental

¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología