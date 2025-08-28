En memoria de Nancy Mestre, radican proyecto de ley para que el delito de feminicidio no prescriba

El miércoles 27 de agosto se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca declarar el feminicidio como un delito imprescriptible en Colombia.

La iniciativa lleva el nombre de Nancy Mestre, la joven de 18 años que fue golpeada, abusada sexualmente y asesinada la madrugada del 1 de enero de 1994 en Barranquilla.

Aunque la justicia colombiana condenó en 1996 a Jaime Saade a 27 años de cárcel por asesinato y violación, escapó a Brasil y permaneció prófugo durante más de 20 años.

En 2020, Jaime Saade fue detenido por la Interpol en Belo Horizonte, Brasil, tras la búsqueda incansable de Martín Mestre, padre de la víctima, quien durante casi tres décadas buscó al asesino de su hija.

Actualmente, Jaime Saade permanece en la cárcel de alta seguridad la Tramacúa, en Valledupar, por orden del Inpec.

El homenaje en el Congreso a Martín Mestre

En un homenaje como símbolo de perseverancia y fortaleza, el Congreso rindió homenaje a Martín Mestre en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija Nancy.

“Hay familiares que no pueden o no tienen la oportunidad de lograr justicia sobre los feminicidas de sus hijas, que se esconden esperando la prescripción del delito o la condena. Yo, gracias a Dios, logré después de treinta años que se capturara al asesino y violador de mi hija Nancy Mariana Mestre Vargas. El nombre de ese convicto es Jaime Saade Cormane quien se escondió en Brasil con una identidad falsa. Después de muchas dificultades jurídicas, al fin se logró la extradición”, dijo Martín Mestre.

El padre de Nancy Mestre dijo que este proyecto de ley es un beneficio para las mujeres colombianas y es una forma de contrarrestar la impunidad en la violencia sistemática de género.

“Trabajaremos sin descanso para sacar adelante este proyecto en el Congreso, para que se haga justicia con las víctimas y sus familias”, dijo el autor de este proyecto de ley, el senador Iván Cepeda, en su cuenta de X.

El senador explicó que esta iniciativa es un paso adicional de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el feminicidio en Colombia como un delito autónomo. “La Fiscalía General de la Nación reporta que, desde 2015, apenas el 33% de los casos han llegado a la etapa de ejecución de penas. El 67% restante se ha quedado en indagación o juicio. En otras palabras, dos de cada tres feminicidios quedan en la impunidad”, dijo Cepeda.

501 feminicidios entre enero y julio de 2025

Según el más reciente boletín del Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y julio de 2025 se registraron 501 feminicidios y 291 en grado de tentativa. Departamentos como Antioquia, Bogotá D.C, Atlántico y Valle del Cauca encabezan el listado con más casos registrados. La mayoría de los feminicidios registrados en el boletín son conocidos por hombres conocidos por las víctimas.