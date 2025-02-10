Capturan en Bogotá al hombre que apuñaló a su expareja y exsuegra en Bucaramanga

Agentes del CTI de Santander capturaron en la localidad de Fontibón, en Bogotá, a Diego Fernando Nova Cañas, señalado de haber atacado brutalmente a su expareja y su exsuegra en Bucaramanga.

El hombre era buscado desde el pasado 5 de agosto, cuando, según la investigación, ingresó a las 5:45 de la mañana a una vivienda ubicada en el barrio María Paz, en el norte de la capital santandereana, y agredió con 25 puñaladas a Krisney Albania García Medina, de 24 años, y con 11 a su madre, Desire Coromoto Medina.

El agresor contaba con una copia de las llaves del inmueble, pues había vivido allí meses antes, hasta que Krisney decidió poner fin a la relación tras ser víctima de un ciclo de violencia. Su captura marca un paso significativo en el proceso judicial que se adelanta por tentativa de feminicidio.

Fiscalía revela detalles del ataque de Diego Nova Cañas a su expareja

“Él le revisaba el celular, la celaba, la insultaba constantemente. Ella decidió dar por concluida la relación creyendo que todo había terminado de la mejor manera, pero no fue así”, reveló la Fiscalía durante la judicialización de Nova Cañas.

Según el reporte de la Fiscalía, el día del ataque Diego Fernando Nova Cañas ingresó a la habitación donde su expareja dormía junto a su hijo de dos años y, sin mediar palabra, la agredió con un arma cortopunzante, propinándole múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a su madre, Desire Coromoto Medina, de 51 años, quien intervino para protegerla y terminó con 11 heridas. De acuerdo con el ente acusador, la rápida reacción de Medina fue decisiva, pues de no haber intervenido, la joven probablemente habría perdido la vida.

Nova Cañas fue rastreado por el CTI luego de huir y acosar a su expareja

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, mientras que las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde recibieron atención quirúrgica. Luego de varios días de recuperación, madre e hija lograron sobrevivir.

Mientras tanto, Diego Fernando Nova se refugió en Bogotá, desde donde continuó contactando a su expareja a través de redes sociales, enviándole mensajes de arrepentimiento y justificando su conducta violenta.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron recopilar elementos probatorios que condujeron a la emisión de una orden de captura contra un hombre señalado por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, ambos en grado de tentativa. La detención se llevó a cabo el pasado miércoles 1 de octubre en la ciudad de Bogotá.