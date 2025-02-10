Cayeron los más buscados por homicidio en Bogotá: uno de ellos asesinó a hinca de Santa Fe

En las últimas horas, en un operativo coordinado con la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, fue capturado alias Tostao, uno de los delincuentes más buscados por homicidio en la ciudad.

Este hombre es señalado de ser el autor material del asesinato de un padre de familia en la localidad de Usaquén. Según las autoridades, ‘Tostao’ habría ultimado a su víctima sin mediar palabra, en un acto de extrema violencia, justo en el momento en que el hombre dejaba a su hija en un jardín infantil.

Asimismo, se concretó la captura de alias Zarta, quien sería el responsable de asesinar con arma blanca a un hinca de Santa Fe en medio de una riña.

Cayó el asesino de un hincha de Santa Fe en Bogotá

Esta captura hace parte de los resultados obtenidos por las autoridades quienes durante el mes de septiembre lograron la aprehensión de más de 18 personas responsables de diferentes homicidios ocurridos en distintas localidades de Bogotá.

Entre las capturas más importantes figura alias Zarta, detenido por orden judicial en Bosa, sur de la ciudad.

Este hombre es señalado de participar en el asesinato de un hincha del equipo Independiente Santa Fe, ocurrido el pasado 2 de marzo, tras una riña en la que habría utilizado un arma cortopunzante.

Otros homicidas que cayeron en megaoperativo en Bogotá

Las autoridades confirmaron la captura de alias El Gordo, implicado en un homicidio con características especialmente crueles: según la investigación, habría suministrado una dosis letal de escopolamina a su víctima con el fin de robarle sus pertenencias, para luego abandonar el cuerpo dentro de un contenedor de basura en el sector de la Avenida Primero de Mayo.

Otro de los casos relevantes fue la captura de alias Ramón, un ciudadano extranjero señalado de ser sicario y dinamizador del tráfico de estupefacientes en San Cristóbal.

De acuerdo con la Policía, el hombre habría asesinado a otro integrante de su banda por disputas relacionadas con rentas criminales producto de la venta de drogas.