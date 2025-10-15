Capturan a hombre que transportaba 266 paquetes de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

En un operativo conjunto entre la Policía de Tránsito y el equipo de Transporte de Cundinamarca, fue capturado un hombre que transportaba 266 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en un vehículo tipo “buseta”. Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien destacó la efectividad de la acción policial.

El detenido fue identificado como Álvaro Merari Bastidas Portillo, de 51 años, quien conducía el vehículo en el momento de la incautación.

Según las autoridades, Bastidas Portillo ya contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y fue puesto a disposición de la Fiscalía especializada de Bogotá para su respectiva judicialización.

Vía Bogotá-Villavicencio: corredor estratégico del narcotráfico

La captura se produjo a la altura del kilómetro 22 de la vía Bogotá-Villavicencio, en el sector conocido como Alto de la Cruz, jurisdicción del municipio de Cáqueza.

El gobernador Rey recordó que “Hace apenas una semana, el 8 de octubre, la Policía de Tránsito del Meta había incautado, sobre este mismo corredor, más de una tonelada de cocaína transportada en un vehículo de carga”, lo que evidencia la importancia estratégica de esta ruta para las redes de narcotráfico.

El mandatario departamental aseguró que seguirán “fortaleciendo la coordinación interinstitucional y los puestos de control permanentes en los ingresos a la capital” con el objetivo de contener y reducir el impacto del incremento de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos en el país.