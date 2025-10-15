CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Indignación total: hombre en silla de ruedas fue víctima de violento crimen en Bogotá

Los habitantes del sector aseguran que los hurtos se están volviendo el pan de cada día.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:17 p. m.
Genera indignación el robo del que fue víctima una persona en condición de discapacidad que necesita movilizarse en una silla de ruedas.

Horas de pánico vivió hombre que fue secuestrado y víctima del paseo millonario en Bogotá
Este crimen tuvo lugar en el barrio El Claret de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Además, ocurrió a plena luz del día del martes 14 de octubre. Los ladrones llegaron en motocicleta y amenazaron a dos personas.

Tres ladrones protagonizaron el robo

Al parecer, las víctimas estaban regresando del aeropuerto. Los criminales les habían seguido el rastro varias cuadras atrás. Las cámaras mostraron que el hombre en silla de ruedas estaba transitando por la zona vehicular, cuando llegaron dos ladrones armados.

Uno de ellos incluso lo empujó, por lo que la víctima tuvo que poner su brazo para no caerse. Al final, le robaron su maleta. A pocos metros, el tercer ladrón forcejeó con la acompañante del hombre.

Hurto a personas aumentó en Rafael Uribe Uribe

El criminal llegó por detrás, le apuntó con la pistola e intentó pegarle con la misma. Durante el forcejeo, la mujer cayó al piso, pero siguió oponiendo resistencia. Luego de robar al hombre, los cómplices lograron despojarla de su maleta.

Ladrones abandonaron a niño que encontraron al interior de un vehículo que robaron en Bogotá
Al final, dos de los criminales salieron corriendo, mientras que un tercero huyó en una motocicleta que lo estaba esperando. Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en el sector.

La comunidad asegura que diariamente se cometen cinco hurtos diarios en el barrio. Por eso, se pide que haya mayor pie de fuerza por parte de la Policía.

Entre enero y agosto, se presentaron 2.674 hurtos de personas en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Durante el mismo periodo de 2024, hubo reportes de 2.249 casos. En ese orden de ideas, ha habido un aumento del 18%.

Con lo que respecta las otras localidades, las únicas que estuvieron por debajo de Rafael Uribe Uribe fueron: San Cristóbal, Tunjuelito, Usme, Antonio Nariño y Candelaria.

