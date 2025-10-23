CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a hombre solicitado en extradición por Perú por tráfico de cocaína oculta en electrodomésticos

El extranjero era buscado mediante Circular Roja de Interpol por tráfico ilícito de drogas agravado.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
05:48 p. m.
En medio de controles y registros realizados por uniformados de la Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta, fue capturado un ciudadano extranjero solicitado en extradición por el Estado Peruano.

El hombre era requerido mediante Circular Roja de Interpol por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, tras ser señalado de enviar clorhidrato de cocaína oculto en electrodomésticos hacia territorio peruano.

Capturan a hombre solicitado en extradición por Perú

La captura se produjo durante acciones preventivas y disuasivas adelantadas por el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, en el marco de operativos de vigilancia y control en distintos puntos de la capital del Magdalena.

Durante una de las verificaciones de identidad, los uniformados detectaron inconsistencias en los datos del ciudadano extranjero y procedieron a realizar una revisión más detallada con el apoyo de las herramientas tecnológicas disponibles.

Tras la consulta de bases internacionales, los agentes confirmaron que el individuo tenía una orden de captura vigente con fines de extradición, emitida a solicitud del Estado Peruano y registrada en el sistema de Interpol.

Ante esta confirmación, el procedimiento fue coordinado con la Policía Judicial y la Oficina de Interpol Colombia, que validaron la autenticidad del requerimiento judicial.

Hombre transportaba cocaína oculta en electrodomésticos hacia Perú

Según las investigaciones de las autoridades peruanas, el ciudadano capturado utilizaba el método de ocultamiento de clorhidrato de cocaína en electrodomésticos, los cuales eran enviados hacia el ese país como parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Una vez confirmada su identidad y el requerimiento vigente, los uniformados procedieron con la detención del extranjero, quien fue notificado de sus derechos y posteriormente trasladado a dependencias judiciales.

