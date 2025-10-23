CANAL RCN
Descubren a hombres que le exigían hasta $3 millones a una mujer por no divulgar un video íntimo

Fueron capturados en flagrancia durante una entrega controlada del dinero.

Extorsionistas en Villavicencio
Foto: Fiscalía

octubre 23 de 2025
03:57 p. m.
La Fiscalía judicializó a Hugo Alberto Rivera Niño, David Gustavo Márquez Arias y Milton Dilan Real Montilla, por su presunta participación en una grave extorsión a una mujer en Villavicencio, Meta.

Los tres hombres fueron capturados luego de exigirle dinero a la víctima bajo amenazas de difundir imágenes íntimas.

Mujer era extorsionada para no publicar un video íntimo en Villavicencio

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Gaula, los hechos comenzaron en noviembre de 2023, cuando la mujer fue constreñida por estos hombres, quienes presuntamente le exigieron 250.000 pesos a cambio de no divulgar un video de contenido íntimo que tenían en su poder.

El acoso no terminó allí. Casi un año después, el 15 de octubre de este año, la víctima fue nuevamente contactada a través de mensajes de texto, donde los mismos hombres le habrían pedido una suma mucho mayor: 3.000.000 de pesos.

Con esa exigencia, buscaban obtener un pago más alto bajo la amenaza de publicar el material privado en redes o difundirlo públicamente.

Capturan a hombres que le exigían dinero a una mujer a cambio de no divulgar material íntimo

Ante la situación, la mujer decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió que un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciara un operativo en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante la entrega controlada del dinero exigido, realizada en un parque de Villavicencio, los tres hombres fueron sorprendidos y capturados en flagrancia en el momento exacto en que pretendían recibir el dinero producto de la extorsión.

Posteriormente, un fiscal Gaula les formuló imputación de cargos por los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y utilización ilícita de redes de comunicaciones.

Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos. De igual forma, los tres permanecen bajo proceso judicial mientras avanzan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

