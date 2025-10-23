VIDEO | Niño fue brutalmente golpeado por un compañero en un presunto caso de matoneo en Cartagena

En Cartagena, un joven de 14 años fue brutalmente agredido por un compañero dentro de un salón de clases de una institución educativa en el municipio de San Estanislao de Cosca.

La madre del menor denuncia que su hijo venía siendo víctima de matoneo desde hace varios meses y que la situación llegó a un punto extremo cuando fue atacado físicamente durante la jornada escolar.

Niño fue golpeado por un compañero de clases en Cartagena

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que uno de los estudiantes agrede repetidamente al joven de 14 años, mientras otros compañeros presencian el hecho sin intervenir.

De acuerdo con el relato de la madre, su hijo recibió múltiples golpes, principalmente en la cabeza, el cuello y el pecho, producto del ataque dentro del aula.

La mayoría de golpes los recibió en la cabeza. El niño me lo coge por el cuello, el cuello también lo tenía inflamado. El pecho también lo tenía inflamado. Mayormente la mayoría de los golpes lo recibió en la cabeza.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Cartagena, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de las lesiones.

Los médicos reportaron que presenta contusiones y golpes en distintas partes del cuerpo, siendo la cabeza la zona más afectada.

Secretaría de Educación se pronunció por caso de matoneo en colegio de Cartagena

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Departamental rechazó la agresión y anunció que se abrirá una investigación formal para determinar qué fue lo que ocurrió, las circunstancias del ataque y las posibles omisiones dentro del plantel educativo.

En el mismo pronunciamiento, la entidad indicó que se hará un seguimiento exhaustivo al caso y que se evaluarán las medidas necesarias para garantizar la protección del menor y evitar que hechos como este se repitan.

Por su parte, la institución educativa donde ocurrieron los hechos también emitió un comunicado en el que condenó lo sucedido y expresó su disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación.