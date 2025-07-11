Sanguinaria célula del Tren de Aragua en España fue desmantelada en operativo de película: VIDEO

En las últimas horas, en Madrid fueron detenidos 13 integrantes del Tren de Aragua en una operación conjunta entre las autoridades colombianas y las españolas.

La policía española confirmó un duro golpe al crimen transnacional en una operación con el apoyo de la policía colombiana.

En una acción articulada fue desmantelada la primera célula de la banda narco criminal de origen venezolano del Tren de Aragua, detectada por primera vez en España y que se estaba estableciendo en ciudades capitales como Madrid y Barcelona.

Tren de Aragua llegó a España y sus miembros fueron capturados

La mayoría de los detenidos son de origen venezolano, aunque también hay españoles y un colombiano, según la información entregada por el inspector jefe de la comandancia de la Comisaría de Información de la Policía Nacional Española.

En zonas residenciales fueron capturadas 13 personas que presuntamente la primera red asentada en España del Tren de Aragua.

Estamos muy atentos porque sabemos que España es un país de destino muy, muy, muy probable de futuros elementos de esta organización.

Lo que encontraron al capturar al Tren de Aragua en España

Drogas, teléfonos, documentos y armas fueron encontradas por las autoridades.

En la última fase detectamos una plantación oculta de marihuana, con lo cual pues básicamente era producción y distribución propia.

La investigación comenzó en 2024 con la detención en Barcelona del hermano del cabecilla mundial de la organización criminal.

Este grupo ilegal tenía bajo su mando dos subestructuras que cometían toda clase de delitos en territorio español.