Una nueva modalidad de hurto encendió las alertas entre comerciantes de Bogotá en plena temporada de compras de Navidad. Tres hombres fueron señalados de ingresar a establecimientos comerciales y cambiar los datáfonos originales por dispositivos falsos, aprovechando momentos de distracción de los trabajadores.

La denuncia se conoció este 25 de noviembre, luego de que comenzaran a circular en redes sociales videos que mostrarían a los presuntos responsables realizando el procedimiento en distintos negocios de la capital. Según la información publicada por comerciantes, los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de noviembre.

La situación preocupa especialmente por la cercanía de diciembre, cuando aumenta el movimiento en los establecimientos y se multiplican los pagos con tarjetas débito y crédito.

¿Cómo funciona el cambiazo de datáfonos en los comercios?

De acuerdo con videos, los tres hombres actuarían de manera coordinada. Mientras uno o varios distraen al personal del establecimiento, otro aprovecha el descuido para retirar el datáfono original y dejar un dispositivo diferente en su lugar.

El equipo falso podría tener una apariencia similar al verdadero, por lo que los trabajadores no necesariamente advertirían el cambio de inmediato. El establecimiento continuaría realizando cobros con un dispositivo que no corresponde al que tenía registrado.

La denuncia también plantea la posibilidad de rastrear las transacciones procesadas a través de esos equipos para establecer hacia qué cuentas estarían llegando los pagos e identificar a los responsables.

¿Qué recomendaciones deben seguir los comerciantes para evitar el robo?

Tras conocerse los videos, comerciantes y usuarios hicieron un llamado a reforzar la vigilancia de los dispositivos de pago y evitar que queden al alcance de personas ajenas al negocio.

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Entre las medidas preventivas están:

Mantener los datáfonos bajo supervisión del personal autorizado.

Evitar dejarlos sobre mostradores sin vigilancia o en lugares de fácil acceso.

Verificar que el dispositivo utilizado corresponda al equipo registrado por el establecimiento.

Revisar periódicamente los equipos y reportar cualquier cambio o anomalía.

Controlar quién tiene acceso a los dispositivos y a sus procesos de mantenimiento.

La Superintendencia Financiera también establece medidas de seguridad para las operaciones realizadas mediante datáfonos, entre ellas la validación de la autenticidad de los dispositivos y la verificación de la identidad de quienes están autorizados para retirarlos o realizarles mantenimiento.

La alerta llega en un momento de alta actividad comercial en Bogotá. Mientras se espera que las autoridades revisen las grabaciones y esclarezcan lo ocurrido, los comerciantes piden estar atentos para evitar que esta práctica afecte a más establecimientos durante la temporada navideña.