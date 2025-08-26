Capturan a miembro de las disidencias de las Farc que se escondía en Bogotá

Por medio de una operación, el Ejército y la Fiscalía pudieron ubicar a un miembro de las disidencias de las Farc que se escondía en Bogotá.

Las autoridades lo encontraron en la localidad de Teusaquillo. A este hombre lo buscaban por extorsionar a comerciantes de Bogotá y Cundinamarca. Por medio de videollamadas atemorizantes, pedía hasta 10 millones de pesos.

‘Javier’ llegó a Bogotá desde los llanos orientales

Si las víctimas no cumplían con el dinero, el disidente, identificado como alias Javier, amenazaba con atentar contra su vida y la de su círculo cercano. Se supo que pertenecía al Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias que están comandadas por ‘Calarcá’.

El criminal llegó a Bogotá desde los llanos orientales, en donde está presente el grupo armado. El Ejército le estuvo siguiendo el rastro desde hace meses.

Secuestro de militares en Guaviare

Hace pocas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que 34 militares fueron secuestrados en Guaviare en medio de una operación que se efectuaba en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El hecho se presentó en zona rural de El Retorno. El ministro afirmó que los uniformados fueron secuestrados por personas vestidas de civiles que estarían amenazadas por ‘Mordisco’. Estarían pidiendo la entrega de un disidente muerto hace poco.

“El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley”, sostuvo Sánchez.

Las tropas del Ejército y uniformados de la Policía se movilizan hacia la zona. Además, está vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que lleve a identificar a los responsables.