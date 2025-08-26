CANAL RCN
Ejército incautó más de 8,6 toneladas de marihuana producidas por disidencias en La Plata, Huila

El cargamento provenía del Cauca y fue incautado por tropas del Ejército Nacional en la vereda Panorama.

agosto 26 de 2025
10:49 a. m.
En el municipio de La Plata, al sur de Huila, el Ejército Nacional incautó 8,6 toneladas de marihuana y un kilogramo de cocaína, producidas por la estructura criminal Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el control delictivo de alias Iván Mordisco.

Según el comunicado, la operación militar fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, en la que decomisaron el cargamento que tenía como destino los países del sur de América Latina.

Las toneladas incautadas, al ser comercializadas fuera de Colombia, habrían alcanzado un valor estimado de más de 11.000 millones de pesos, según lo indica el reporte del Ejército Nacional.

“La incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico”, afirma la institución.

El Ejército halló el cargamento de marihuana y cocaína en pacas de heno

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento provenía del Cauca y sería movilizado a través de corredores del sur del país con destino final en Sudamérica.

La droga fue hallada oculta entre pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque, abandonado por su conductor al percatarse de los controles militares en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila.

El mayor cargamento de marihuana incautado en los últimos 4 años

El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada, destacó que la incautación de este cargamento de estupefacientes fue la de mayor volumen en los últimos 4 años.

“Este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las economías ilegales y reafirma el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad regional, la protección de la población civil y el debilitamiento de estructuras armadas al margen de la ley”, agregó.

