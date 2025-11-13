CANAL RCN
Colombia Video

Simularon un accidente, con todo y ambulancia, en la vía Girardot – Mondoñedo para robarse un camión con mercancía por $2.000 millones

Su modus operandi quedó registrado en videos que las autoridades han estado utilizando para lograr su captura.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sin temor alguno a ser descubierta, una banda delincuencial montó una escena de película para hurtar un camión que transportaba dispositivos electrónicos en la vía Girardot – Mondoñedo.

En videos conocidos por Noticias RCN quedó registrado su modus operandi: simular un accidente, con todo y heridos que son trasladados en ambulancia, para detener el tráfico y obligar a conductores de carga a descender de sus vehículos para apropiarse de sus camiones.

Su última actuación fue registrada por ciclistas que, se detuvieron, al notar que el conductor de un tractocamión estaba siendo sometido en medio del caos por un grupo de motociclistas, todo con casco.

VIDEO | Cámaras grabaron angustiosos momentos durante robo de camioneta en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Cámaras grabaron angustiosos momentos durante robo de camioneta en Bogotá

Testigos alertaron a las autoridades, que lograron recuperar el camión:

Tan pronto como iniciaron la huida, testigos reportaron lo ocurrido a la línea de emergencia y las autoridades pusieron en marcha un plan en la vía para tratar de recuperar el vehículo.

Según dijo un vocero de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca, uniformados recuperaron el “vehículo tractocamión y su mercancía avaluada en más de 2.000 millones de pesos”. Gracias a videos de ciudadanos, se evitó el hurto de computadores, televisores y cámaras, que transportaba en la vía Girardot – Mondoñedo.

Y precisó: “los delincuentes simularon una emergencia en la vía para detener el vehículo, pero la rápida acción de la comunidad y de las autoridades permitió frustrar el hecho. Nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia adelantan el análisis de todas las evidencias técnicas que aporten en materia investigativa para esclarecer el caso”.

Pese a ser escopolaminado en un bus Bogotá - Pereira, coreano hizo un llamado a no perderse la ciudad: “No deben preocuparse”
RELACIONADO

Pese a ser escopolaminado en un bus Bogotá - Pereira, coreano hizo un llamado a no perderse la ciudad: “No deben preocuparse”

Desde el gremio de conductores de carga agradecieron la acción rápida de las autoridades:

Aunque no lograron dar con los responsables del hecho, las autoridades analizan los videos recogidos por testigos y las cámaras instaladas en carretera para dar con su paradero.

Mientras, desde el gremio de conductores de carga, enviaron un mensaje a las autoridades: “Tanto a la dirección de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, como a su Policía Judicial, les queremos agradecer por la recuperación del vehículo de carga y la mercancía en su totalidad. Sin ellos no podríamos ejercer nuestras labores, día a día, de manera oportuna”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Emotivo relato de piloto que ayudó a rescatar sobrevivientes en Armero: un niño le cambió la vida

Barranquilla

Video | Conductor de bus fue brutalmente atacado por un vendedor ambulante en el centro de Barranquilla

Volcán Nevado del Ruiz

La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años

Otras Noticias

París

Rinden homenaje a las 130 víctimas de atentados ocurridos en París hace 10 años

Francia recuerda a las 132 víctimas de los atentados perpetrados por el Estado Islámico en terrazas, bares y una sala de conciertos de París.

Mario Yepes

¿Cuándo será el partido despedida de Yepes, en el que estará Falcao, James y Drogba?

Mario Alberto Yepes confirmó las figuras invitadas para el partido, el lugar y la fecha en la que se jugará.

Artistas

"Contando las horas": Paola Jara y Jessi Uribe publicaron emotivo video relacionado con su bebé y causaron sensación

Bancolombia

Bancolombia arroja nueva oferta de apartamentos desde los 90 millones de pesos: así puede acceder

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo