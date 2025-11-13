Simularon un accidente, con todo y ambulancia, en la vía Girardot – Mondoñedo para robarse un camión con mercancía por $2.000 millones

Sin temor alguno a ser descubierta, una banda delincuencial montó una escena de película para hurtar un camión que transportaba dispositivos electrónicos en la vía Girardot – Mondoñedo.

En videos conocidos por Noticias RCN quedó registrado su modus operandi: simular un accidente, con todo y heridos que son trasladados en ambulancia, para detener el tráfico y obligar a conductores de carga a descender de sus vehículos para apropiarse de sus camiones.

Su última actuación fue registrada por ciclistas que, se detuvieron, al notar que el conductor de un tractocamión estaba siendo sometido en medio del caos por un grupo de motociclistas, todo con casco.

Testigos alertaron a las autoridades, que lograron recuperar el camión:

Tan pronto como iniciaron la huida, testigos reportaron lo ocurrido a la línea de emergencia y las autoridades pusieron en marcha un plan en la vía para tratar de recuperar el vehículo.

Según dijo un vocero de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca, uniformados recuperaron el “vehículo tractocamión y su mercancía avaluada en más de 2.000 millones de pesos”. Gracias a videos de ciudadanos, se evitó el hurto de computadores, televisores y cámaras, que transportaba en la vía Girardot – Mondoñedo.

Y precisó: “los delincuentes simularon una emergencia en la vía para detener el vehículo, pero la rápida acción de la comunidad y de las autoridades permitió frustrar el hecho. Nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia adelantan el análisis de todas las evidencias técnicas que aporten en materia investigativa para esclarecer el caso”.

Desde el gremio de conductores de carga agradecieron la acción rápida de las autoridades:

Aunque no lograron dar con los responsables del hecho, las autoridades analizan los videos recogidos por testigos y las cámaras instaladas en carretera para dar con su paradero.

Mientras, desde el gremio de conductores de carga, enviaron un mensaje a las autoridades: “Tanto a la dirección de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, como a su Policía Judicial, les queremos agradecer por la recuperación del vehículo de carga y la mercancía en su totalidad. Sin ellos no podríamos ejercer nuestras labores, día a día, de manera oportuna”.