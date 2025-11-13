CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Presunto retén ilegal de disidencias en la vía Panamericana: dispararon contra llantas de camiones

Algunos testigos aseguraron que los hombres armados obligaron a varios conductores a detenerse y atravesaron vehículos sobre la carretera, bloqueando completamente el paso.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:56 a. m.
En la mañana de este 13 de noviembre se conoció información sobre una situación de orden público que se registró sobre la vía Panamericana, específicamente en el tramo que conecta Popayán con Pasto.

Disidencias instalan retén ilegal en la vía Panamericana

De acuerdo con versiones preliminares, presuntos integrantes de las disidencias del frente Carlos Patiño habrían instalado un retén ilegal en el corregimiento de Párraga, jurisdicción del municipio de Rosas, Cauca.

Algunos testigos aseguraron que los hombres armados obligaron a varios conductores a detenerse y atravesaron vehículos sobre la carretera, bloqueando completamente el paso.

Incluso, un video conocido por este medio, deja ver a los sujetos disparando contra las llantas de algunos automóviles para impedir que continuaran su marcha.

Las imágenes dejan ver a un presunto disidente armando disparando contra las llantas de un camión de color verde que además lleva escrito en su vagón el mensaje 'Frente Carlos Patiño'.

Otra imagen muestra el mismo mensaje escrito en la parte delantera de un vehículo color azul.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades civiles ni de la Fuerza Pública, pero se recomienda a los viajeros y transportadores que transitan por esta ruta internacional extremar las medidas de precaución y, de ser posible, evitar desplazamientos por la zona hasta nuevo aviso.

Las autoridades locales y regionales se mantienen en alerta ante posibles nuevos incidentes en el sector.

