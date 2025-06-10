CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a joven que disparó al aire y amenazó con lanzar granadas en San Bernardo, Bogotá

El joven de 20 años fue interceptado tras intentar huir de las autoridades.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
02:34 p. m.
En medio de los planes preventivos y de control que adelanta la Policía Nacional en Bogotá, uniformados de la localidad de Santa Fe lograron la captura de un hombre señalado de alterar el orden público en el barrio San Bernardo.

El sujeto, de 20 años, fue detenido luego de realizar disparos al aire y amenazar a varios ciudadanos con lanzar una granada.

Joven estaba disparando al aire en San Bernardo, Bogotá

Los hechos se presentaron en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, cuando uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en el sector.

Durante el recorrido, fueron alertados por varias detonaciones que provenían de un arma de fuego. De inmediato, los policías se trasladaron al punto señalado por la comunidad, donde observaron a un hombre que, al notar la presencia de las autoridades, emprendió la huida.

Ante esta situación, las unidades policiales desplegaron un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape del sospechoso.

Minutos después, lograron interceptarlo y proceder con su captura. Durante el registro a personas, los uniformados le hallaron un arma de fuego tipo pistola con munición y una granada de fragmentación.

Joven amenazó a ciudadanos con lanzar granadas

De acuerdo con la información entregada por los residentes del sector, este individuo habría efectuado varios disparos al aire y, además, los habría amenazado con lanzar el artefacto explosivo.

El detenido fue trasladado junto con los elementos incautados ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.

Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

