CANAL RCN
Colombia

Ejército rescató a cuatro menores reclutados por las disidencias de las Farc en el Cauca

Los adolescentes, de entre 15 y 17 años, informaron a los uniformados que llevaban entre cinco y nueve meses al servicio del grupo armado.

Conflicto armado.
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
07:56 a. m.
En una operación del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la recuperación de cuatro menores de edad que habían sido reclutados por la Estructura Carlos Patiño, en el corregimiento de Pandiguando, municipio de El Tambo, Cauca.

Rescatan a cuatro menores reclutados por las disidencias

El operativo también permitió el sometimiento a la justicia de dos integrantes de la organización, una mujer de 18 años y un hombre de 19, quienes habrían hecho parte de la estructura durante varios años ocupando roles de cabecilla de comisión y comandante de escuadra.

Los adolescentes, de entre 15 y 17 años, informaron a los uniformados que llevaban entre cinco y nueve meses al servicio del grupo armado.

Uno de ellos confesó que había sido adiestrado como piloto de dron, con el objetivo de realizar labores de inteligencia delictiva contra las tropas que combaten el narcotráfico en la región.

De acuerdo con los testimonios, los jóvenes decidieron abandonar la organización ilegal debido a la incertidumbre generada por las constantes operaciones militares y el temor ante las rendiciones voluntarias de otros miembros del grupo.

En el momento de su recuperación, los menores entregaron tres armas largas, tres armas cortas, 29 proveedores, más de mil cartuchos de diferentes calibres y dos chalecos multipropósito, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tras su rescate, los cuatro adolescentes fueron trasladados bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que asumió la restitución de sus derechos y el proceso de acompañamiento psicosocial.

Por su parte, los dos jóvenes que se sometieron a la justicia fueron atendidos según los protocolos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, en el marco de la política nacional de reintegración.

El Ejército destacó que esta operación se suma a la entrega voluntaria de once integrantes de la misma estructura en los últimos meses, organización que actúa bajo el mando de alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

