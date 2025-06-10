A la cárcel integrante de las disidencias que habría participado en crimen de líder comunal en Caquetá

Hace algunos días, La Fiscalía General de la Nación anunció que obtuvo medida de aseguramiento contra José Jeremías Echeverry Calderón, alias Daniel, presunto integrante de los ‘Comandos de Frontera’, estructura que hace parte de las disidencias de las Farc.

El hombre, que ahora deberá ir a la cárcel, es señalado de haber participado en el homicidio de la líder social María Isabel Ramos Alzate, ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en zona rural del municipio de Solita, en Caquetá.

De acuerdo con la investigación, Echeverry Calderón, junto a varios hombres armados, habría ingresado a la vivienda de la víctima en busca de información. Al no encontrarla, continuaron la búsqueda hasta ubicarla en inmediaciones de un río.

Según el testimonio de testigos, el procesado la obligó a regresar a su casa con el argumento de que debía recoger su teléfono celular para asistir a una reunión con los cabecillas del grupo ilegal.

Una vez en el inmueble, alias Daniel le habría disparado en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Las labores de la Unidad Especial de Investigación permitieron recopilar pruebas suficientes para vincular al señalado con el crimen.

Un juez de control de garantías le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, entre otros.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Este caso se suma a las investigaciones en curso por los ataques contra líderes sociales en el sur del país, una situación que sigue preocupando a las autoridades por el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de sus comunidades por la presencia de grupos armados ilegales.