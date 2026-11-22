La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que reveló detalles de la imputación de cargos contra una mujer señalada de participar en actos de violencia en Bogotá.

Fiscalía imputó a alias Blue

La mujer fue imputada por el delito de terrorismo y otras siete conductas delictivas relacionadas con ataques contra el transporte público, daños a bienes y agresiones a servidores públicos que tuvieron lugar entre el 2024 y 2025.

Según el documento, la acusada, también conocida con el alias de ‘Blue’, participó en actos vandálicos el 21 de marzo de 2024, cuando fueron ocasionados daños a la motocicleta de un vigilante y fue incendiado otro vehículo perteneciente a la Universidad Nacional.

Meses después, el 23 de agosto de ese mismo año, se registró otro ataque en el sector de Bosa Porvenir. Según la Fiscalía, varios pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fueron amenazados con ser quemados si no abandonaban el vehículo. Una vez los ocupantes descendieron, el automotor fue incendiado.

En este episodio, Luisa Fernanda Rey Muñoz habría participado en la ruptura de los vidrios y en el lanzamiento de elementos que provocaron las llamas. Las pérdidas económicas por este ataque fueron estimadas en más de 68 millones de pesos.

Los ataques que investiga la Fiscalía

Otro de los hechos investigados ocurrió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, donde un grupo de personas encapuchadas destruyó cámaras de seguridad, lectores de acceso y pantallas, además de incendiar los torniquetes.

La emergencia obligó a los usuarios a abandonar las instalaciones. Durante los disturbios, una trabajadora de la taquilla tuvo que ponerse a salvo cuando un hombre se disponía a lanzar un artefacto incendiario contra su cabina. Los daños ocasionados superaron los ocho millones de pesos.

La investigación también incluye un ataque ocurrido el 4 de julio de 2025, cerca del Portal Américas, donde fueron afectados varios buses articulados, incendiaron una motocicleta oficial y agredieron a una agente de tránsito.

El quinto episodio se presentó el 11 de septiembre de 2025, en inmediaciones de la Universidad Nacional, donde fueron lanzados artefactos explosivos e incendiarios contra integrantes de la Policía Nacional.

Alias Blue fue capturada en Cali

La captura de Luisa Fernanda Rey Muñoz se produjo el pasado 19 de noviembre en Cali, Valle del Cauca, durante un procedimiento adelantado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.

Según la Fiscalía, durante el operativo las autoridades encontraron en su poder una sustancia que, tras un análisis técnico, presentaba características compatibles con un explosivo. Este hallazgo dio lugar a una imputación adicional relacionada con la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.