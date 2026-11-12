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Capturaron en Cali a tres presuntos responsables de atentados terroristas en Manizales

Los detenidos serían integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Valentina Bernal

noviembre 12 de 2026
04:32 p. m.
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Los atentados con explosivos registrados el 7 de agosto en Manizales siguen siendo materia de dudas por parte de las autoridades.

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En medio de las investigaciones para identificar a los responsables y establecer cómo se habrían organizado estos hechos, la Policía adelantó nuevos procedimientos que permitieron ubicar y detener a tres personas en Cali, Valle del Cauca.

Detuvieron a tres personas en Cali por atentados en Manizales

Los procedimientos se llevaron a cabo mediante tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio El Vergel, donde uniformados capturaron a dos hombres y una mujer que, presuntamente, harían parte de una célula de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Entre los detenidos se encuentra alias Nano, quien, de acuerdo con las investigaciones, sería el encargado de liderar esta célula. También fueron capturados alias Madre Carmen y alias Trozo.

Los tres son señalados de tener presuntos vínculos con la planeación de los ataques con explosivos perpetrados en Manizales, aunque su responsabilidad deberá ser establecida dentro del proceso judicial.

¿Qué hallaron en su poder en medio de la captura?

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cinco teléfonos celulares, una barra de pentolita, una motocicleta y ocho cartuchos de diferentes calibres.

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Estos elementos quedaron en poder de los investigadores, que deberán establecer si fueron utilizados para coordinar o ejecutar las acciones terroristas y determinar qué participación habría tenido cada uno de los capturados.

Cabe mencionar que, con estas tres nuevas capturas, asciende a seis el número de personas detenidas por su presunta relación con los ataques ocurridos en Manizales el pasado 7 de agosto.

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