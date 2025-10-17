CANAL RCN
Colombia Video

Hombre debería estar cumpliendo detención domiciliaria, pero fue sorprendido robando

Este hombre debía estar cumpliendo una medida por tentativa de homicidio.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sorprendieron a un hombre robando un celular en Bogotá. Lo insólito es que estaba cumpliendo una medida de detención domiciliaria por tentativa de homicidio.

Mujer fue agredida por personas en estado de embriaguez en Bogotá: le destruyeron su puesto de trabajo
RELACIONADO

Mujer fue agredida por personas en estado de embriaguez en Bogotá: le destruyeron su puesto de trabajo

Uniformados en Brasilia (Bosa) estaban realizando labores de patrullaje y fueron alertados de que acababa de ocurrir un robo. Al momento de dirigirse al sitio en cuestión, identificaron a este hombre, quien con una actitud sospechosa emprendió la huida.

Hombre había robado un celular

La persecución culminó en Las Margaritas. Durante la requisa, le encontraron el celular que robó minutos antes y el brazalete del Inpec en el tobillo, con el que se confirmó la medida que debía estar cumpliendo en su casa.

Cabe mencionar que los vecinos del sector lo golpearon antes de que lo capturaran, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial para recibir la respectiva atención médica. Este hombre tiene más de 10 anotaciones.

VIDEO | Así atraparon a un joven vendedor de drogas en Bogotá: captura se vio desde el aire
RELACIONADO

VIDEO | Así atraparon a un joven vendedor de drogas en Bogotá: captura se vio desde el aire

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, durante este año (hasta el 31 de agosto) se han reportado 86.931 hurtos a personas en Bogotá.

Las localidades en donde más roban celulares

Al hacer la comparativa con el mismo periodo de 2024, las cifras arrojaron que los casos se incrementaron en un 0.9%, lo que fue igual a 735 sucesos más. Particularmente para Bosa, el sistema mostró que en 2025 ocurrieron 3.729 crímenes de esta índole, un 7.8% más que el año pasado.

El pasado 22 de julio, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles eran las localidades en donde más roban celulares. Con base a las cifras del periodo enero – junio, este fue el top 5: Chapinero (1.631 casos), Suba (1.593), Engativá (1.458), Usaquén (1.330) y Kennedy (1.279).

Durante el primer semestre de 2025 hubo 15 mil hurtos de celulares, por lo que 87 ocurrían cada día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Desgarrador: el último mensaje que el hijo de Gustavo Angarita le dedicó al icónico actor antes de su muerte

EPS

Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija

Bogotá

Capturan a dos personas por construir en zona ecológica protegida de Usaquén

Otras Noticias

Selección Colombia

Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20

Víctor Hugo Aristizábal estalló en redes sociales ante las críticas que recibió su hijo Emilio en la selección Colombia.

Dian

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

La entidad aduanera dio a conocer esta nueva convocatoria donde miles de colombianos pueden acceder.

Aida Victoria Merlano

"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Venezuela

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos