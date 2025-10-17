Hombre debería estar cumpliendo detención domiciliaria, pero fue sorprendido robando

Sorprendieron a un hombre robando un celular en Bogotá. Lo insólito es que estaba cumpliendo una medida de detención domiciliaria por tentativa de homicidio.

Uniformados en Brasilia (Bosa) estaban realizando labores de patrullaje y fueron alertados de que acababa de ocurrir un robo. Al momento de dirigirse al sitio en cuestión, identificaron a este hombre, quien con una actitud sospechosa emprendió la huida.

Hombre había robado un celular

La persecución culminó en Las Margaritas. Durante la requisa, le encontraron el celular que robó minutos antes y el brazalete del Inpec en el tobillo, con el que se confirmó la medida que debía estar cumpliendo en su casa.

Cabe mencionar que los vecinos del sector lo golpearon antes de que lo capturaran, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial para recibir la respectiva atención médica. Este hombre tiene más de 10 anotaciones.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, durante este año (hasta el 31 de agosto) se han reportado 86.931 hurtos a personas en Bogotá.

Las localidades en donde más roban celulares

Al hacer la comparativa con el mismo periodo de 2024, las cifras arrojaron que los casos se incrementaron en un 0.9%, lo que fue igual a 735 sucesos más. Particularmente para Bosa, el sistema mostró que en 2025 ocurrieron 3.729 crímenes de esta índole, un 7.8% más que el año pasado.

El pasado 22 de julio, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles eran las localidades en donde más roban celulares. Con base a las cifras del periodo enero – junio, este fue el top 5: Chapinero (1.631 casos), Suba (1.593), Engativá (1.458), Usaquén (1.330) y Kennedy (1.279).

Durante el primer semestre de 2025 hubo 15 mil hurtos de celulares, por lo que 87 ocurrían cada día.