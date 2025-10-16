CANAL RCN
Colombia

Mujer fue agredida por personas en estado de embriaguez en Bogotá: le destruyeron su puesto de trabajo

Al parecer, los agresores fueron a cobrar una deuda que no era de la mujer. El hecho lo presenció su hijo de un mes de nacido.

Barrio Laureles en Bosa.
El hecho ocurrió en el barrio Laureles de Bosa. (Imagen de referencia). Foto: IDU.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
12:02 p. m.
Hace algunos días se presentó un nuevo hecho de violencia, el cual afectó a una familia que tiene a un bebé en el sur de Bogotá.

Laura Rojas es una joven de 21 años que atiende un puesto de arepas en Bogotá. En entrevista con Alerta Bogotá, contó que fue víctima de agresión.

Una deuda que no es de ella

El hecho ocurrió el 8 de octubre y fue visto, tanto por su pareja como por su hijo, un bebé que nació hace un mes. El puesto queda ubicado en el barrio Laureles de la localidad de Bosa.

La víctima contó que llegaron una mujer y un hombre. Ambos la golpearon con un bate, la arañaron, la patearon y hasta le jalaron el pelo. Por causa de la violencia, le reventaron la nariz.

De acuerdo con Rojas, los agresores tenían una deuda con unas personas que ella conoce; más no de ella. Es decir, el hombre y la mujer fueron a cobrarle un dinero del que ni ella ni su esposo tenían algo que ver.

Agresores quedaron libres

Al momento del ataque, estas personas estaban en estado de embriaguez. Inclusive, un día antes, se encontró con una mujer, dueña de una tienda, a quien le debían el dinero. Rojas le pidió que la respetara y que no la incluyera en ese problema, dado que ella no tenía relación alguna.

El puesto de arepas quedó completamente destruido, lo cual ha afectado a la mujer dado que es su herramienta de trabajo. Para arreglarlo, necesita entre 700 y 800 mil pesos. Si bien la Policía capturó a los responsables, un día después los dejaron en libertad.

“Nosotros quedamos sin ingresos y con un bebé de un mes. Mi familia nos ha ayudado con comida”, relató Rojas, quien le pidió a las autoridades atender el caso y capturar a los responsables, quienes trabajan en la tienda mencionada anteriormente.

