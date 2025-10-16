CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así atraparon a un joven vendedor de drogas en Bogotá: captura se vio desde el aire

El vendedor trató de huir, pero su camino acabó en una vivienda abandonada.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
08:15 a. m.
La Policía capturó a un hombre que se dedicaba a vender droga en Bogotá. El momento de la detención quedó en video.

Gracias al dron Halcón, se conoció cómo fue el operativo para capturarlo. Los uniformados llegaron hasta una vivienda abandonada en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar.

Vendedor tenía droga lista para la venta

Lo que delató a este hombre fue su actitud no convencional. Cuando vio que los policías estaban cerca intentó escapar. Esto confirmó las sospechas de las autoridades, por lo que no le quitaron el rastro.

La persecución se llevó a cabo en una zona boscosa hasta la casa abandonada. Durante la captura, se le encontraron más de 64 bolsas con marihuana, 54 dosis de pasta base de coca y un revólver.

Con base en la encuesta de percepción ciudadana (EPC) ‘Bogotá Cómo Vamos’, el tema de las drogas fue una de las problemáticas que más preocuparon a las personas en 2024.

Drogas: una de las problemáticas que más preocupa a los habitantes

Por debajo de los atracos callejeros, estuvieron la drogadicción (31.1%) y el tráfico de drogas (18.6%).

“La EPC identificó los problemas que la ciudadanía percibe que son los más graves de su barrio, relacionados con los atracos, las drogas y los robos a automóviles, viviendas y negocios”, indicó la encuesta.

En ese orden de ideas, la recomendación para las autoridades fue prestarles más atención a estos puntos, particularmente en aquellos puntos o entornos calificados como críticos.

El Observatorio de Salud de Bogotá presenta que, con corte al 30 de junio, el consumo de sustancias fue el siguiente: opioides (85), alcohol (3.246), cocaína (1.143), disolventes (288), éxtasis (120), marihuana (3.991), tabaco (2.929) y bazuco (948).

Puntualmente con la cocaína, las cifras mostraron que el 45.05% de los casos tuvieron que ver con la población adulta, seguida de la juventud y adolescencia. Con lo que respecta a la marihuana, el 46% correspondió a población juvenil, superando a los adultos y adolescentes.

