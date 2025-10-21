CANAL RCN
Debía estar cumpliendo prisión domiciliaria, pero lo sorprendieron robando: así cayó ladrón en Bogotá

Este hombre fue golpeado por los vecinos del sector. Debía estar cumpliendo la prisión domiciliaria por un caso de hurto.

octubre 21 de 2025
04:52 p. m.
La Policía estaba patrullando los alrededores del sector Tropezón, localidad de Bosa; cuando fue avisada de que había ocurrido un robo en un local.

RELACIONADO

Al poco tiempo, los uniformados llegaron al sitio de los hechos y vieron que las personas estaban golpeando a un hombre. Cuando se les preguntó qué había pasado, los vecinos aseguraron que él era ladrón.

Vecinos golpearon al ladrón

Este hombre habría actuado junto a unos cómplices. Se cree que entró al local y utilizando un puñal, robó varios productos. La mercancía hurtada fue avaluada en un millón de pesos.

Luego de que las autoridades lo requisaran, pudieron recuperar el material robado. En ese momento llegó la sorpresa, debido a que el ladrón tenía un brazalete del Inpec. Eso quiere decir que debía estar cumpliendo una medida de prisión domiciliaria y no delinquiendo en las calles.

Un dato preocupante es que este criminal fue la tercera persona con brazalete del Inpec en ser capturada durante los últimos días.

Tres personas con brazalete del Inpec capturadas recientemente

El pasado viernes 17 de octubre, también en Bosa, fue capturado un hombre de 33 años que había robado un celular. Similar al caso reciente, los habitantes del sector lo golpearon. Este criminal debía estar cumpliendo una medida por tentativa de homicidio.

RELACIONADO

Con respecto al otro caso, la Policía dio a conocer el 5 de octubre que había capturado a un hombre luego de que lo sorprendieran robando un establecimiento comercial en Kennedy. Tenía el brazalete por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

El Distrito indica que entre enero y septiembre, ocurrieron 6.589 hurtos a comercios, lo cual representó una reducción del 23.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las localidades con más casos reportados fueron: Suba, Usaquén, Engativá, Chapinero, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y Teusaquillo.

