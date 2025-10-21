VIDEO | Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega en medio de la noche en Bogotá

En una operación que dejó al descubierto la manera como operan las bandas dedicadas al hurto de mercancía en Bogotá, la Policía capturó a trece personas que intentaban desmantelar una bodega textil en el sector de Granjas de Techo, en la localidad de Fontibón.

El operativo fue desarrollado por uniformados de la Estación de Policía Fontibón junto con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes lograron impedir el robo justo cuando los presuntos delincuentes ya habían forzado los accesos del establecimiento y se preparaban para sacar la mercancía.

Frustran robo en una bodega textil de Bogotá

Los hechos ocurrieron durante la noche, en medio de labores de patrullaje preventivo.

Los uniformados que recorrían la zona industrial de Fontibón detectaron la presencia sospechosa de dos individuos frente a una bodega, quienes permanecían vigilantes y observaban los alrededores.

Al acercarse, los policías notaron que las guardas de seguridad estaban violentadas, lo que levantó sospechas de que algo ocurría dentro del establecimiento.

Cuando los agentes intentaron verificar la situación, los dos hombres que se encontraban en el exterior intentaron huir, pero fueron interceptados.

Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega

Acto seguido, los uniformados ingresaron a la bodega y se encontraron con una escena reveladora: once personas más estaban adentro manipulando rollos de tela y materia prima, apilándolos cerca de la salida, al parecer para cargarlos en vehículos y concretar el hurto.

Las autoridades determinaron que los dos hombres capturados afuera actuaban como vigilantes o “campaneros”, encargados de alertar al grupo principal sobre cualquier movimiento sospechoso.

Dentro del inmueble, los policías encontraron además un inhibidor de señal, dispositivo que presuntamente sería utilizado para interferir las comunicaciones y bloquear la respuesta de las autoridades en caso de ser detectados.

Finalmente, todos los implicados fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.