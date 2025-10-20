CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así ocurren los sigilosos robos de autopartes en Bogotá: a plena luz del día y en pocos minutos

Las autoridades capturaron a cuatro personas que conformaban una banda dedicada a este crimen.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:29 p. m.
La Policía acabó con una banda que era el terror de los vehículos en Bogotá, debido a que se dedicaba al robo de autopartes.

Los robos podían ocurrir en la oscuridad o a plena luz del día, todos bajo el mismo modus operandi.

Cuatro ladrones de autopartes cayeron tras persecución

Estos cuatro delincuentes se movilizaban a lo largo de la ciudad en un vehículo hasta encontrar un sitio alejado en donde estuviesen estacionados otros carros. Al revisar que no hubiese moros en la costa, ponían en marcha los rápidos robos.

Las cámaras grabaron varios de sus crímenes. Los ladrones violentaban los vehículos hasta quedarse con las partes, como lo pueden ser los espejos, cilindros, bombas, motores, frenos, cinturones, luces, entre otras.

El hecho más reciente ocurrió pasadas las 2:00 p.m. del sábado 18 de octubre en Engativá. Una víctima se comunicó con el CAI Serena para denunciar que los ladrones afectaron su vehículo y le robaron el computador que estaba en este.

Con los datos proporcionados sobre la placa del carro plateado en el que se movilizaban, se puso en marcha una sigilosa persecución, la cual acabó a los pocos minutos sobre la transversal 77 en el barrio La Palestina.

Uno de los capturados tenía documentos falsos

Tras el respectivo procedimiento de requisa, se encontraron un arma de fuego y una caja de herramientas. Además, uno de los capturados tenía una cédula falsa y la placa del carro fue alterada con cinta.

Con base en Asopartes, los carros que más roban los ladrones en Colombia son Kia, Chevrolet, Renault, Toyota y Mazda. Al ser marcas con alta cantidad de compradores, implica a que la necesidad de autopartes esté constantemente servida sobre la mesa.

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía muestra que con corte al 30 de septiembre, hubo 2.377 casos reportados de hurtos de automotores en Bogotá.

