VIDEO | Ladrón en bicicleta apuntó con una pistola a un comerciante y lo robó en segundos

La Policía en Barranquilla capturó a un hombre que con el alias de Care Muerto, se dedicaba a intimidar comerciantes para robarlos.

La detención de este hombre se efectuó gracias a la labor de policía de la estación San José. ‘Care Muerto’ fue ubicado en el barrio Montes. Minutos antes, este hombre amenazó y robó a un joven de 21 años.

‘Care Muerto’ fue capturado en Barranquilla

Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron una motocicleta y un celular, dispositivo que le había hurtado a su víctima. La Policía reveló que esta no fue la primera vez que ‘Care Muerto’ delinquía, sino que tiene varios antecedentes.

Este criminal tiene cinco anotaciones judiciales, de las cuales tres corresponden a hurto, una por receptación y una última por tráfico de estupefacientes. Tras la respectiva legalización de su captura, se espera que un juez de control de garantías le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uno de los crímenes cometidos por ‘Care Muerto’ ocurrió el pasado 16 de agosto pasadas las 6:00 p.m. El delito se efectuó en una tienda. A pesar de estar detrás de la reja, la víctima no pudo hacer nada para evitar el robo.

Así ocurrió uno de sus crímenes

‘Care Muerto’ vestía una chaqueta amarilla, pantaloneta azul, tenía una bolsa café que le colgaba del cuello y estaba descalzo. El delincuente llegó en una bicicleta y sacó su arma.

“Jefe, dame todo lo que tienes ahí. Dame el dinero rápido o si no te estallo, mari**. ¡Rápido, hijuepu**!”, esto le dijo el criminal a su víctima. Mientras apuntaba, ‘Care Muerto’ revisaba que en los alrededores no estuviese la Policía.

El hombre no tuvo más alternativa y le dio el dinero. El ladrón se lo raptó y emprendió la huida en la bicicleta, mientras decía que lo iba a matar.

“Con este resultado, la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad y la convivencia”, declaró el comandante de la Policía de Barranquilla, general Edwin Urrego.