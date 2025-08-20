CANAL RCN
Colombia

Madre de familia fue asesinada en su propia casa por sicarios en Barranquilla

La mujer le había reclamado a sus vecinos por consumir sustancias psicoactivas cerca de su casa.

Asesinatos en Colombia
FOTO: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
11:58 a. m.
Dilis Elena Sampayo Amador, de 40 años, fue asesinada en la noche de este lunes festivo luego de que dos sicarios en motocicleta llegaron a dispararle en su vivienda ubicada en el barrio Santa María, en Barranquilla.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos sujetos llegaron sobre las 9:30 de la noche. El parrillero, vestido de camisa blanca y sin bajarse de la motocicleta, desenfundó el arma de fuego y le disparó. La mujer fue trasladada hasta el Paso Santa María tras resultar gravemente herida, pero ingresó sin signos vitales.

Dilis Elena le reclamó a sus vecinos días antes por el consumo de sustancias

De acuerdo con el testimonio de uno de los hijos de la víctima, Dilis Elena discutió en días previos con sus vecinos del sector por el consumo de sustancias psicoactivas frente a su vivienda. Sin embargo, todavía se desconoce si este hecho está vinculado con el crimen.

El cuerpo sin vida de Dilis Sampayo fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Policía también pudo confirmar que la víctima era un ama de casa dedicada a su familia y no contaba con anotaciones judiciales.

Investigan la muerte de Dilis Elena en el CTI de la Fiscalía

El barrio Santa María, ubicado al sur de Barranquilla, se encuentra bajo injerencia del Clan del Golfo, tal y como lo señalaron autoridades en el departamento. La zona en la que ocurrió el asesinato de Dilis Elena Sampayo está bajo el mando de alias “Pastillita”, cabecilla urbano reconocido.

Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la recolección de pruebas y testimonios para hallar los móviles y los responsables del homicidio de Dilis Elena Sampayo.

