Capturan a sujetos armados que intentaron robar un carro de valores en la vía Riohacha – Santa Marta

A través de una operación articulada de la Policía, Fiscalía y Ejército, fueron capturadas dos personas que intentaron robar un carro de valores en Riohacha, La Guajira, el martes 30 de diciembre.

El hecho ocurrió en el barrio Minuto de Dios y los responsables harían parte de un grupo armado. Para cometer el robo, disponían de tres fusiles calibre 5.56 con cuatro proveedores, dos pistolas con cuatro proveedores, un revólver calibre 38, 138 cartuchos y dos inhibidores de señal.

El impresionante arsenal que tenían

Su propósito habría sido afectar un carro de valores de Prosegur cuando pasara por los corregimientos de Camarones y Perico. Sin embargo, las autoridades atendieron a tiempo la situación y lo impidieron. El vehículo cubría la ruta que conecta a la capital de La Guajira con Santa Marta.

Las autoridades indicaron que los criminales habrían aparentado hacer un control sobre la vía, siendo la fachada para que el carro se detuviera sin levantar sospechas. El desenlace fue un enfrentamiento armado que dejó el saldo de una persona muerta, presuntamente un tercer ladrón.

Otro ladrón habría muerto en el hecho

El primer implicado fue arrestado en el lugar, mientras que al segundo lo ubicaron en el kilómetro 66. De este último se supo que tiene 39 años y portaba un inhibidor de señal, una granada de aturdimiento, herramientas y material logístico.

“Este contundente golpe contra las estructuras criminales es producto del trabajo articulado de nuestras capacidades de inteligencia y del compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres policías, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de todos”, destacó el comandante de la Policía del departamento, coronel Salomón Bello.

Cabe recordar que en abril de 2025, fueron enviados a la cárcel los dos hombres que presuntamente cometieron el robo de un carro de valores en la pista del aeropuerto de Riohacha; crimen cometido el 9 de abril del mismo año.