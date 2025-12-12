Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero

La tensión vuelve a instalarse en el corredor Aguachica – Río de Oro, un tramo marcado por la presencia de grupos armados y por episodios previos de violencia que han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad.

RELACIONADO Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

Este trayecto, que además conecta con la entrada al Catatumbo, ya había sido escenario de un ataque atribuido a presuntos integrantes del ELN.

En ese mismo escenario, bajo la oscuridad y en un punto crítico, se registró un nuevo hecho.

Hombres armados asaltaron un carro de valores en Cesar

Durante la noche de ayer, exactamente a las 8:25 p.m., se presentó un presunto asalto a mano armada contra un carro de valores que se desplazaba por la vía Aguachica – Río de Oro, en el departamento del Cesar.

El ataque tuvo lugar entre la vereda Diego Hernández y el sector conocido como Alto de Saninvilla, una zona rural que marca la entrada al Catatumbo y que, debido a su geografía y baja iluminación, se convierte en un terreno propicio para emboscadas.

Según el reporte preliminar entregado a las autoridades, varios hombres armados con fusiles habrían salido al paso del vehículo blindado, lo interceptaron y obligaron a los ocupantes a dirigirse por una vía destapada, que sirvió como ruta de escape para los responsables del ataque.

¿Qué se llevaron del carro de valores asaltado en Cesar?

Tras esto y amparados en la oscuridad, aprovecharon la falta de circulación vehicular y la condición del terreno para huir con un botín cuya cantidad aún se desconoce.

RELACIONADO Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa

Las autoridades iniciaron las primeras diligencias para reconstruir con precisión cómo se dio la interceptación, cuál fue el recorrido obligado que tomó el automotor y cuántos hombres participaron en el asalto.

Los investigadores examinan la posibilidad de que los atacantes conocieran el movimiento del vehículo y hubieran estudiado previamente el punto exacto donde actuar.

Es importante mencionar que, el lugar del robo coincide con el mismo sitio donde meses atrás presuntos guerrilleros del ELN atacaron a una patrulla militar, acción que dejó un suboficial muerto y cinco soldados lesionados.