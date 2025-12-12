Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero
Las autoridades rastrean el recorrido y analizan el asalto ocurrido en el mismo punto donde antes atacaron a militares.
12:39 p. m.
La tensión vuelve a instalarse en el corredor Aguachica – Río de Oro, un tramo marcado por la presencia de grupos armados y por episodios previos de violencia que han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad.
Este trayecto, que además conecta con la entrada al Catatumbo, ya había sido escenario de un ataque atribuido a presuntos integrantes del ELN.
En ese mismo escenario, bajo la oscuridad y en un punto crítico, se registró un nuevo hecho.
Durante la noche de ayer, exactamente a las 8:25 p.m., se presentó un presunto asalto a mano armada contra un carro de valores que se desplazaba por la vía Aguachica – Río de Oro, en el departamento del Cesar.
El ataque tuvo lugar entre la vereda Diego Hernández y el sector conocido como Alto de Saninvilla, una zona rural que marca la entrada al Catatumbo y que, debido a su geografía y baja iluminación, se convierte en un terreno propicio para emboscadas.
Según el reporte preliminar entregado a las autoridades, varios hombres armados con fusiles habrían salido al paso del vehículo blindado, lo interceptaron y obligaron a los ocupantes a dirigirse por una vía destapada, que sirvió como ruta de escape para los responsables del ataque.
¿Qué se llevaron del carro de valores asaltado en Cesar?
Tras esto y amparados en la oscuridad, aprovecharon la falta de circulación vehicular y la condición del terreno para huir con un botín cuya cantidad aún se desconoce.
Las autoridades iniciaron las primeras diligencias para reconstruir con precisión cómo se dio la interceptación, cuál fue el recorrido obligado que tomó el automotor y cuántos hombres participaron en el asalto.
Los investigadores examinan la posibilidad de que los atacantes conocieran el movimiento del vehículo y hubieran estudiado previamente el punto exacto donde actuar.
Es importante mencionar que, el lugar del robo coincide con el mismo sitio donde meses atrás presuntos guerrilleros del ELN atacaron a una patrulla militar, acción que dejó un suboficial muerto y cinco soldados lesionados.