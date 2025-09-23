Alerta en Bogotá: comprar bicicletas de segunda podría darle ocho años de cárcel

Comprar una bicicleta usada puede ser una buena alternativa para ahorrar dinero, pero también puede convertirse en un grave problema legal si el vehículo proviene de un hurto.

Y es que según el Código Penal Colombiano, en su artículo 447, la receptación es castigada con penas de dos a ocho años de prisión y multas que van desde cinco hasta 500 salarios mínimos legales vigentes.

Esto significa que una compra aparentemente inocente puede traer consecuencias serias. Por eso, las autoridades insisten en que los ciudadanos deben verificar siempre la procedencia de la bicicleta antes de adquirirla.

¿Cómo verificar si una bicicleta es robada?

La forma más segura de evitar problemas es consultar en la plataforma oficial Registro Bici Bogotá. Allí, cualquier persona puede ingresar al enlace Registrobici, digitar el número de serial y comprobar si el vehículo tiene reporte de robo.

También es fundamental revisar que el serial no esté alterado o borrado, pues esto podría indicar que fue manipulado.

“En la semana de la bicicleta, invitamos a las personas a que sigan registrando sus bicicletas en la plataforma de Registro Bici Bogotá. Esta herramienta facilita conocer quién es el dueño y, en caso de pérdida, será más fácil recuperarla”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Resultados de los operativos en Bogotá

El trabajo articulado de la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo de Ciclorrutas y la denuncia ciudadana ha dado resultados positivos. A 31 de agosto de 2025 se han recuperado y devuelto a sus dueños más de 1.200 bicicletas, un incremento del 87 % frente al mismo periodo de 2024.

De igual forma, el hurto de estos vehículos disminuyó en un 31 %, con 1.595 denuncias menos que el año anterior. Sin embargo, más de 600 personas han sido capturadas en 2025 por receptación, al encontrárseles bicicletas reportadas como robadas.

El mensaje de las autoridades es claro: lo barato puede salir caro. Comprar una bicicleta sin verificar su procedencia puede terminar costando la libertad.