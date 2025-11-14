Frustraron millonario robo en Bogotá: delincuentes amenazaron a la víctima a plena luz del día

En las últimas horas, la Policía impidió que ocurriese un millonario robo en Bogotá. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Durante la tarde del jueves 13 de noviembre en el barrio Lucero Bajo, una persona fue al banco de un centro comercial a retirar 20 millones de pesos. Los ladrones le estaban siguiendo el rastro sigilosamente.

Ladrones querían robar 20 millones de pesos

El video mostró el momento en el que uno de ellos, utilizando una pistola, la amenazó en vía pública. Sus cómplices aparecieron en motocicleta y le cerraron el paso. Durante la huida, un bus se topó en el camino de uno de los ladrones.

Su motocicleta cayó, lo cual permitió que un vecino impidiera que saliera corriendo. Ambos estuvieron forcejando por algunos minutos, hasta que llegó la Policía a calmar la situación.

Uno de sus cómplices también pudo ser capturado y los 20 millones fueron recuperados. También se inmovilizó la moto y tras la respectiva legalización, los enviaron a prisión.

Aumentaron los hurtos a personas

Hace una semana ocurrió otro hecho violento en el barrio. En la noche del martes 4 de noviembre se dio un caso de sicariato. De acuerdo con lo revelado por la Policía, un taxista estaba en un local cuando llegaron los asesinos a dispararle.

Los hurtos a personas han tenido un leve aumento en lo corrido del año. Las cifras apuntan que entre enero y septiembre se presentaron 100.017 casos; casi tres mil más que el mismo periodo del año pasado.

17.876 casos fueron con armas blancas, 8.235 con armas de fuego, 1.411 con objetos contundentes y más de 67 mil sin el uso de armas. Las localidades que tuvieron incrementos en los reportes fueron: Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo fueron las cinco con más casos, superando cada una los 6.000. Cabe mencionar que hubo 11.627 casos sin localización.